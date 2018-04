C1 : une revanche Bayern-Real et un classique Liverpool-Roma !

Et toc : c'est tiré ! Comme en quarts de finale l'année dernière, le Bayern retrouvera le Real lors des demi-finales de la Ligue des champions sous une chape de revanche. Liverpool, de son côté, affrontera la Roma. Costaud.

198

Le plateau des demi-finales de la Ligue des champions

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bon, ça va être épicé. Je pense qu'on aura donc bien ce Liverpool -Real en finale. C'est mon choix, sans Évelyne Thomas. Ces demi-finales se joueront les 24-25 avril prochain et les 1er-2 mai. Allez hop, je rends l'antenne. Prenez soin de vous. Tous. Ce soir, y a derby. Oui, Tours Châteauroux , 20h.Logique, ça nous donne Liverpool -Roma derrière. Retour à l'Olimpico. Bayern -Real ! LA REVANCHE !Le Bayern ouvre le bal !Et c'est parti, Sheva commence à touiller dans le bocal.Le mot « ligue » m'est insupportable. C'est un championnat, on n'est pas à PES.Rien que ça brosse Sheva. On rappelle que la finale aura lieu à Kiev, le 26 mai.Oh, y a personne pour aller plaquer Mendy ? Faut l'agiter le bonhomme, là ! Il est insupportable. C'est un débiteur à banalités. File dans ta chambre.Bla, bla, bla. Allez, faites tourner les boules ! Que c'est long à chaque fois. J'ai une Danette à avaler, moi.Pendant ce temps-là, Vitali Klitschko fait craquer ses articulations. Je ne sais pas vous, mais je ne sens pas trop le Bayern cette saison. Après, ça serait cool pour Jupp, histoire de dresser un beau tapis à Niko Kovač.Allez, je me lance : Roma-Real ; Bayern Liverpool . Et un Pool-Real en finale, voilà ce que je souhaite.Et plus proche de nous.Hop, un petit gâteau pour les nostalgiques.Je peux la revoir 1000 fois. Je suis persuadé que si on refait l'action, Blaise tire à côté. C'est fou comme c'est au millimètre, là.Wow : Bernard Mendy vient de me coucher. «"Tout est possible dans le football." » Ils sont en forme sur beIN.Ça a l'air cool d'être Manolas quand même. Quel moment on a vécu. Bref, essayons d'avancer. Alors alors, ces demi-finales. On a du lourd sur le plateau et dans tous les cas, ce sera gigantesque.Ou plutôt comme Bruce. Le seul, l'unique.Et me revoilà les poulets ! C'est bon, j'ai tourné la page Ligue Europa , avalé un morceau de poulet et je suis fin prêt pour avaler ce tirage de C1. Je me sens comme Jerzy Dudek face à Serginho