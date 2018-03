C3 : l'OM défiera Leipzig, la Lazio retrouve Salzburg

Autre salle, même thème : boules et saladiers. Huit équipes, huit pays différents. Et voilà l'OM qui retrouvera Leipzig en quarts de finale de la Ligue Europa. Sinon, l'Atlético jouera le Sporting, Arsenal le CSKA Moscou et la Lazio affrontera Salzburg.

154

Le plateau

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leipzig- Marseille CSKA MoscouAllez, je file ! Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à Rico Abidal d'avoir bien joué avec les boules, et c'est jouable pour l'OM. J'ai envie d'y croire, même si ça sera complexe, très complexe. Bisous les loulous. Et protégez-vous, c'est important.Et Lazio Salzburg , basta !Leipzig-OM !!! Avec le retour au Vél', parfait !Leipzig...Pourquoi les Français pensent toujours qu'ils ne peuvent pas gagner la C3 ? Cassez-vous. Bien sûr que ça peut passer pour l'OM. Je crois qu'il n'y a que l' Atlético qui est au-dessus. Le reste, c'est retournable. Allez, aux armes, unité sacrée, etc !C'est l'heure deset d'assister au stress, très visible, d'Éric Maggiori.J'ai bien envie de voir Rudi Garcia rouler sur la Lazio quand même. Juste pour voir.Allez, bordel de bordel de bordel de bordel ! C'est l'heure des boules, non ?Arrêtez-moi si je m'emballe, mais je vois Salzburg comme un piège aussi. En vrai, le top, c'est quoi ? Le Sporting et le CSKA Voilà le jingle, voilà la scène, voilà les paillettes. Et voilà que je tremble, putain.Si vous n'êtes pas branchés, je vous invite à dégager Nagui de votre écran. Homme qui est né à Alexandrie ou en Alexandrie, on peut dire les deux.La finale se jouera à Lyon , le 16 mai. Et vous savez quoi ? Bah Jean-Michel Aulas portera probablement la coupe à Dimitri Payet . Un troll d'une grande qualité.Il n'y a pas de bon moment pour annoncer ce genre de nouvelles, mais vous pouvez poser une main sur l'épaule de votre moitié et lui susurrer à l'oreille ceci : « Rudi Garcia , il est comme ça.Et me revoilà les mollusques ! On a digéré tranquillement ce tirage de C1 – putain ce complot contre les clubs anglais grrrr – et on s'apprête à recevoir celui de la Ligue Europa. Franchement, un mot d'ordre pour l'OM :