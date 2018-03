C1 : un classique Juve-Real, un choc Liverpool-City

Les boules ont parlé :

Urgent : le tirage au sort des 1/4 de finale de la CL a été leaké, que des chocs au programme : FC Barcelone - AS RomeMan City - Real MadridSeville - BayernLiverpool - JuventusOn annonce aussi un Arsenal - OM côté Europa League#UCLdraw #TirageLDC #TirageC3 — ѕʍάιι вэιнάʍισι (@okzalate) 16 mars 2018

Par Maxime Brigand

FC Barcelone-AS RomeFC Séville-Bayern MunichJuventus-Real MadridLiverpool-Manchester CityMaintenant, on va faire un pacte : là, je vais me sustenter et vous aussi. Nickel : on se retrouve à 13h00 pour la Ligue Europa. Ouais, ce n'était qu'un début !Voilà, c'est du lourd, c'est chouette et on aura de belles demi-finales quoi qu'il arrive ! Ce Juve-Real est un classique (et une revanche), ce Liverpool-City va être sexy et le reste se regardera quand même.Et ce sera Liverpool-City !Juventus-Real !Séville-Bayern !FC Séville...Les cons, ils m'ont pris de court ! Ce sera un Barça-Roma messieurs !Et c'est parti ! Barça !J'ai mal fait mon job : si vous voulez le son et les images, allez sur BeIN Sport 2 ou Eurosport. Voilà, voilà. Bernard Mendy continue de donner des leçons.Alleeeeeeeeez, secouez moi toute cette pression ! Tout est sous contrôle, c'est bon maintenant.Je pense toujours à Lolo dans ces moments-là.Sortez vos agendas : les quarts se joueront les 3-4 avril et les 10-11 avril ; les demi-finales les 24-25 avril et les 1-2 mai. Allez prévenir vos femmes, la mienne comprend.Je suis encore persuadé que mon Manchester United va sortir d'une boule.Allez, ça commence à frétiller sur les planches. On sait que ça va raconter du vent, nous rappeler des règles que l'on connaît déjà. Bordel, on s'en fiche. Surtout, je suis un peu comme ça là.On me souffle dans l'oreillette qu'il y aussi Totti et Nedved à Nyon. Mais il y aussi Bernard Mendy sur le plateau de BeIN. Chacun ses légendes.Franchement, ça pue le Real-Liverpool cette histoire. Et tant mieux. Petit point : il nous reste trois espagnols, deux anglais, deux italiens, un allemand. On dirait un hommage aux pays visités par Don Carlo.Madame Bonnet est là, forcément. Mais les complotistes aussi sont dans le coin.Je vous rassure tout de suite : on va voir plein de belles gueules, notamment celle d' Andriy Shevchenko , ce qui me permet de vous rappeler que la finale se jouera à Kiev, le 26 mai. Bon, si vous êtes comme moi, les retraités vous touchent peu et vous attendez surtout la salade de boules.Ouvrières, ouvriers, camarades... sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer sous les coups du cercle privé ? Oui, oui, le temps des petits est révolu, mais ça, on le sait depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est que les tirages au sort existent encore et je dois vous avouer que c'est un truc qui me secoue le palpitant. Voilà le programme : dans quelques minutes, on va connaître le programme des quarts de finale de la Ligue des Champions, et à 13h00, soit juste après une petite pause fraîcheur, ce sera au tour de la Ligue Europa (et donc de l'OM). Prêts ? Partons.