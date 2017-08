Live : le tirage au sort des poules de C1

Les trompettes sont prêtes ! Nous allons enfin connaître les adversaires du PSG et de l'AS Monaco pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Suivez en direct le grand tirage. Le vrai, celui sans Sandrine Quétier.

2

Le tirage au sort

Groupe A :

Groupe B :

Groupe C :

Groupe D :

Groupe E :

Groupe F :

Groupe G :

Groupe H :

Les chapeaux

Chapeau 1 :

Chapeau 2 :

Chapeau 3 :

Chapeau 4 :

Par Maxime Brigand

AS Monaco Atlético de MadridNapoliBeşiktaşQarabağEncore un petit chiffre pour les dingues. Depuis la saison 2003-04, 43% des vainqueurs sont issus du groupe F. Voilà, voilà.Allez, pour vous faire patienter un peu :On me dit dans l'oreillette qu'aucune équipe placée dans le groupe G n'a remporté la C1 depuis 14 ans. Rien que ça.Pour ceux qui ont cramé sur le sable toute la journée, Ousmane Dembélé vient de devenir le deuxième joueur le plus cher de l'Histoire en signant au Barça . Ouais, ça fait bizarre.Allez, pour vous filer quelques biscuits : le tirage sera assuré par Francesco Totti et Andriy Shevchenko . On devrait aussi voir Henrik Larsson sur scène. Pour rappel, la finale sera à Kiev cette saison. On réserve tous notre 26 mai. Jour sacré pour Lenny Kravitz.Il faut vraiment être particulier pour porter un t-shirt à sa propre gloire.Cette fois, on y est et tout semble parfait pour que la soirée soit belle du côté de Monaco . On va donc vivre ensemble ce soir le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions et même un peu plus puisque le prix du meilleur joueur de l'UEFA - Buffon, Messi et CR7 sont nommés -, de la meilleure joueuse de l'UEFA et quelques autres broutilles seront distribuées en apéro. J'espère que vous avez la dalle. Amateurs et amatrices de boules, c'est votre moment.