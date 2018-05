Live : suivez le Multiplex de Ligue 1

Le PSG en tête, le FC Metz en queue. Entre les deux, du spectacle à tous les étages. Lyon et Monaco peuvent définitivement valider leur podium ; une meute de cinq équipes se bagarrent pour les places européennes ; Troyes, Toulouse, Strasbourg, Lille et Caen luttent quant à eux pour leur survie. Prenez place et accrochez-vous.

C'est la mi-temps les gars !

Et pendant que ça pionce au Parc et à Louis-II, ça se castagne sec pour ne pas descendre. Pour l'instant, Lille et Strasbourg font la bonne opération, mais Toulouse et Troyes s'accrochent, alors que Caen serre les fesses. Car à l'Allianz Riviera, Nice semble avoir déjà fait le taf pour décrocher l'Europe.



Je souffle un coup et je reviens.



Et pendant que ça pionce au Parc et à Louis-II, ça se castagne sec pour ne pas descendre. Pour l'instant, Lille et Strasbourg font la bonne opération, mais Toulouse et Troyes s'accrochent, alors que Caen serre les fesses. Car à l'Allianz Riviera, Nice semble avoir déjà fait le taf pour décrocher l'Europe.

Je souffle un coup et je reviens.

e : Stade Rennais

6e : AS Saint-Étienne

7e : OGC Nice

8e : Montpellier HSC

9e : Girondins de Bordeaux : Stade Rennais- 54 points (+4): AS Saint-Étienne- 52 points (-7): OGC Nice- 51 points (-1): Montpellier HSC- 49 points (+3): Girondins de Bordeaux- 49 points (-1)

2e : Olympique Lyonnais

3e : AS Monaco

4e : Olympique de Marseille Olympique Lyonnais- 75 points (+44)AS Monaco- 74 points (+36)Olympique de Marseille- 74 points (+32) - avec un match de plus

» , selon le Lillois Kévin Malcuit . Il a pas tort... C'est exactement le programme de la seconde mi-temps : des buts et des langues qui fourchent.Et voilà, Lille est de retour dans le game ! Lebo Mothiba inscrit un doublé, sur le même genre d'action que sur le premier but. Galtier a enfin trouvé la bonne recette.Y avait faute et cuillère sur les Nantais dans la surface angevine là, non ? Dur de ne rien siffler là dessus... Lyon , ça pêche ce soir. Pourtant y a un podium qui leur tend les bras. Si certains veulent tout casser chez eux, ils peuvent très bien le faire tout seul.But sans célébration : Martin Braithwaite fait mal à ses anciens coéquipiers d'une frappe croisée. Fallait pas lui couper les tifs à Martin.Et ça sent le sapin pour Caen Allan Saint-Maximin tape des roulettes le long de la ligne de touche, et se retrouve plus tard dans la surface pour tromper Brice Samba On est de le! Pendant que ça envoie des bicyclettes à Strasbourg (dégagée sur sa ligne par Diakhaby), le Troyen Karim Azamoum envoie une chiche sous la barre de Lecomte. La lutte au maintien est superbe et le petits se rebiffent.OH LE BIJOU TOULOUSAIN ! Issaga Sylla dans le coin de la surface lâche une frappe touchée ce qu'il faut pour lober Costil et déposer la balle dans le petit filet.Toujours pas de nouvelles de Troyes , qui se laisse couler sans résistance.Mais oui la magie de la Meinau !!! Bahoken profite d'une belle bourde de Diakhaby et donne de l'air à Strasbourg Bon, vivement la Ligue 2 pour Metz . Mandjeck concède un penalty face à un Konaté qui joue bien le coup. Manzala ouvre le score pour Amiens Lille ne lâche pas ! Sur un centre de Malcuit, bienlancé par Benzia, Mothiba remet les compteurs à zéro. Le moment Lebo, mais surtout le bon moment.Ailleurs, ça ne bouge pas beaucoup (Quel temps pourri à Montpellier , mazette !). Mais profitons de cette période de répis, il ne devrait pas y en avoir beaucoup ce soir.Aïe, aïe, aïe. Lille craque déjà ! Kwon trompe Maignan et fait glisser le LOSC a la place de barragiste...Oh le coquin, il tire du même côté mais en force. 2-0 pour Nice ! Et trois buts pour Mario Balotelli Penalty à Nice , obtenu par Séri après une série de dribbles, stoppée irrégulièrement par Diomandé. Mario Balotelli marque, mais M. Schneider demande à le retirer !Et mince, Debuchy qui se tient la cuisse. C'est pas comme si on en avait plein en stock, des arrières latéraux... Mais il se relève et ça a l'air de tenir. Angers , première mèche allumée par Toko-Ekambi, qui croise trop sa frappe. Il est chaud Karlito.ET PREMIER BUT DE LA SOIRÉE !!! Super Mario enquille son dix-septième but de la saison et met tout de suite les Caennais dans le rouge. La pureté de cette frappe...Et on apprend que les supporters Toulousains font grève des encouragements. Comme on les comprends. Cela dit, ça ne devait pas leur prendre tant de temps que ça avant, si ?Bons matchs à vous, messieurs dames.Vous la sentez, la pression qui monte, qui monte, qui monte ???Je vous lance sur un petit sondage express : qui sera le grand gagnant de la soirée ? Et qui sera le dindon de la farce ? Pour moi, ça sera Nice en 1 et Strasbourg en 2.Lâchez cette télécommande ! Que personne ne zappe ! Pour voir la grande finale deou, il y a le replay. Ou mieux : l’ami Steven Oliveira a bouffé tout le programme télé en avance pour le recracher ici :Je partage, @Jcvd. En espérant que ça ne spoile pas ce qui pourra se passer du côté de la Meinau...Mon FC Metz de coeur se déplacera à quinze joueurs à Amiens pour finir son chemin de croix, mais devant lui, il y en a cinq qui ont encore les jambes qui flageolent. Troyes (32 points) joue sa dernière carte à Montpellier , Toulouse (34) veut sauter du barrage à l’occasion du derby de la Garonne, Strasbourg (35) essayera de s’accrocher au short des Lyonnais pour éviter de glisser d’avantage, Lille (35) a un coup à jouer à Dijon alors que Caen (37) peut sauver ses miches à Nice . Tremble la France d’en bas !C'est pas la mine des grands jours pour Gégé Lopez au micro de beIN. La seule leçon qu'il a retenu cette saison : «» . S'il n'y avait que ça...Haie d’honneur pour la Motte, qui dispute son dernier match au Parc avant d’enfiler un smoking.Au Parc des Princes, l’enjeu pour Paris sera surtout de ne pas gâcher la fête qui suivra. Quatre jours après la victoire en Coupe de France , le PSG va officiellement soulever son septième titre de champion. Sauf que les Rennais ne sont pas montés à la capitale uniquement pour profiter du buffet. Les Bretons mènent un peloton de cinq clubs qui se disputent deux places européennes. Les hommes de Sabri Lamouchi peuvent en cas de victoire avoir neuf orteils en Ligue Europa.C’est serré, il faudra sûrement attendre la dernière journée pour être fixé, mais les positions de départ son celles-ci :Et cet accrochage marseillais, fait forcément les affaires de l’ Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco . En cas de succès, ils seront assurés de terminer sur le podium. Le premier se déplace à Strasbourg , un équipe dos au mur, alors que le second aura tout de même fort à faire face à Saint-Étienne, qui tentera de récupérer au moins un point pour continuer à croire à l’Europe.Pour rappel, le classement à l’heure actuel pour le podium ressemble à ça :Neuf matchs au programme, (presque) tous aussi intéressants les uns que les autres. Hier, Guingamp et Marseille nous ont offert un spectacle de dingue, les Bretons contrariant énormément l’OM. En espérant que ça donne le ton pour ce samedi. Après ce match nul (3-3), les hommes de Rudi Garcia n’auront pas d’autres solutions que de remporter la Ligue Europa ce mercredi pour évoluer la saison prochaine en Ligue des Champions. Comme ça, les choses sont claires.Salut les stars du canapé ! Si vous traînez par ici, c'est que vous savez où sont vos priorités. Car ce soir, on laisse tomber les autres produits euphorisants, on n'aura besoin que de Ligue 1 pour s'enivrer. Celle qui pétille, celle qui rend volubile, celle qui sent l'anis, celle qui pique les yeux, celle qui nous rend beau... Celle qu'on aime quoi. Que vous l'attendiez ou que vous le redoutiez : c'est le retour du grand Multiplex ! Et j'ai déjà la tête qui tourne rien qu'à y penser.