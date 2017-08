LIVE : Le dernier jour du mercato

Le mercato ferme ses portes ce jeudi soir à minuit (sauf pour les clubs espagnols, qui auront un jour de plus pour faire leurs emplettes) et cette dernière journée s'annonce croustillante : Fabinho va-t-il suivre Mbappé à Paris ? Le FC Barcelone peut-il convaincre Liverpool de lâcher Coutinho ? Quid de Lemar ? Alexis Sánchez ? Qui va mettre un râteau à l’OM ? Hydratez-vous, le marathon ne fait que commencer.

Par Kevin Charnay et Florian Lefèvre

L'amour est dans le pré. Le bonheur est dans le Préville. Bordeaux est dans les bons coups : selon, NDP et sa patate de forain devrait s'engager pour quatre ans chez les Girondins. Le dossier Alex Oxlade-Chamberlain semble plié . Selon la, Liverpool a trouvé un accord mercredi soir avec Arsenal pour régler la dernière année de contrat du joueur avec un chèque de 43 millions d’euros à la clef. À ce prix là, Arsenal a directement affrété le voyage.@Ronalgros, un immense respect pour toi « le vrai » . Nani à la Lazio , il est là le premier frisson de la journée ! L'ailier portugais débarque en provenance de Valence.On commence cette journée par un bilan de la veille :Serge prend d’assaut la Premier League. Aurier a signé cinq ans à Tottenham.Dégraissage du PSG toujours : Grzegorz Krychowiak va tenter de se relancer en prêt à West Bromwich.Le champion du monde allemand, Benedikt Höwedes , vient renforcer la défense de la Juve.Que s’est-il passé cette nuit ? On va détailler tout ça prestement… Fabinho va-t-il suivre Mbappé à Paris ? Le FC Barcelone peut-il convaincre Liverpool de lâcher Coutinho ? Quid de Lemar ? Alexis Sanchez ? Qui va mettre un râteau à l’OM ?Réponse au bout de la soirée.Mesdames, Messieurs, chômeurs, salariés, mercatix, agents du Mercomplot,L’heure est venu de plier lede ce mercato estival cuvée 2017. On est ensemble pour vivre cette sauterie jusqu’à minuit - voire plus si affinités avec les transactions de dernières minutes.