Deschamps appelle Fekir, N'Zonzi et Pavard !

La qualification pour le Mondial en poche, Didier Deschamps confortablement installé dans son siège de sélectionneur avec un nouveau contrat jusqu'en 2020, allez, maintenant, on lâche les chevaux, on envoie du jeu ! Dédé va annoncer à 14h00 la liste des joueurs convoqués pour deux matchs amicaux : France-Pays de Galles (vendredi 10 novembre, au Stade France) et Allemagne-France (mardi 14 novembre à Cologne).