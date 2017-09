Live : la liste de Didier Deschamps

Les dernières foulées : après la victoire face au Pays-Bas (4-0) et le nul contre le Luxembourg (0-0), les Bleus boucleront la course qui doit les mener en Russie l'été prochain en Bulgarie et en accueillant la Biélorussie les 7 et 10 octobre. Moussa Sissoko et Dimitri Payet sont de retour !

La liste des 24 sélectionnés :

Par Florian Lefèvre

: Areola, Lloris, Mandanda: Digne, Jallet, Kimpembe, Koscielny, Kurzawa, Sidibé, Umtiti, Varane: Kanté, Matuidi, Rabiot, Sissoko, Tolisso: Coman, Giroud, Griezmann, Lacazette, Lemar, Mbappé, Payet, Thauvin: Auteur d'un triplé ce mercredi en C1, Wissam Ben Yedder a été présélectionné par Deschamps. Le joueur, lui, n'a toujours pas décidé s'il jouerait pour la France ou la Tunisie : La hiérarchie des gardiens : 1) Lloris, 2) Mandanda, 3) Areola, et même 4) Costil, affirme Deschamps.: «» DD se la raconte.: «» , lâche le chef de presse, Philippe Tournon. Les Insoumis infiltrés dans la salle.: Une relance sur Kurzawa ? «» DD expédie le sujet.: Le sélectionneur distribue les bons points à Alphonse Areola . Le gardien «» , note DD, mais il dégage «» dans les cages du PSG depuis le début de saison.: Du côté des absents : Kurt Zouma paye le retour de Varane, Martial et Fekir sont, Benzema aussi, évidemment...: Mbappé joue à droite au PSG ? «» Didier est taquin...: Comme annoncé dans la presse ce matin, Moussa Sissoko et Dimitri Payet sont de retour !!! Thauvin et Lemar sont sélectionnés en attaque. Sinon, c'est du grand classique.: Les flash crépitent : Deschamps est là !: ET SI C'ÉTAIT LE RETOUR DE BENZEMA ? Nan, je rigole. Personne n'y croit. Et le sélectionneur devrait, comme toujours, botter le sujet en touche.: DD est en retard... Son siège en cuir, assez soyeux, est vide.: Ça, c'est le classement de la poule A avant les deux dernières journées :Il y aura un Pays-Bas-Suède lors de l'ultime joute.: Un gros son pour attendre la bonne parole de DD :: Pour rappel, la Pioche, Dembouz’ et Mendé sont à l’infirmerie.: Je repose la précédente liste de DD ici :: Lloris, Mandanda, Areola: Jallet, Sidibé, Koscielny, Varane, Kimpembe, Umtiti, Kurzawa, Digne: Kanté, Pogba, Matuidi, Rabiot, Tolisso, Lemar: Giroud, Lacazette, Griezmann, Fekir, Mbappé, Thauvin, ComanQui va sauter ? Qui va revenir ?annonce le come-back de Dimitri Payet et Moussa Sissoko.: «» Oui, on a déjà oublié la Ligue des champions, Leonardo à signé Antalyaspor et Willy Sagnol pourrait - selon- remplacer Carlo Ancelotti au Bayern… La planète foot tourne beaucoup trop vite.: Salut les sportifs !L’heure est venue de composter son billet pour l'Orient Express afin de rallier la Russie. Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les deux derniers matchs des éliminatoires du Mondial 2018 : Bulgarie-France (samedi 7 octobre à Sofia), et France-Biélorussie (mardi 10 octobre à Saint-Denis). Verdict à 14h00.