Live : la liste de Didier Deschamps

L'été, le brainstorming, les mots croisés, tout ça, c'est terminé. C'est l'heure de la rentrée pour les Bleus qui affronteront les Pays-Bas jeudi prochain et le Luxembourg le 3 septembre. Suivez en direct le discours de reprise de Didier Deschamps.

Par Maxime Brigand

Alors, que faut-il attendre de cette rentrée ? Qu'on soit cash : pas grand chose. Le professeur Deschamps aime le classique donc on devrait retrouver les habitués, à l'exception d'Ousmane Dembélé qui s'entraîne dans son coin à Dortmund depuis quelques semaines. Anthony Martial ne devrait pas non plus être là contrairement à Kingsley Coman qui pourrait faire son petit retour, comme Nabil Fekir . Et si DD foutait le bordel et invitait Valère Germain Allez hop, on dégage de la piscine et on se lave les mains, la messe va commencer. Dans quinze minutes, Didier Deschamps est attendu à la barre pour balancer sa liste pour les prochains rendez-vous des Bleus : une bataille royale contre les Pays-Bas le 31 au Stade de France et un petit voyage à Toulouse pour chatouiller le Luxembourg le 3 septembre. Après ça, on pourra faire un joli diagnostic de l'état de notre équipe de France qui reste sur une calotte reçue à Solna en juin (1-2) . Petit point classement : la Suède est pour le moment première du groupe A - elle va se déplacer en Bulgarie et en Biélorussie - avec 13 points, soit autant que le gang de Didier qui a une différence de buts inférieure. Bon, on s'en cogne, il va falloir gagner et pis c'est tout.La conférence en direct :