Live : la liste de Didier Deschamps

C'est l'heure. Alors que les Bleus ont rendez-vous lors de la première quinzaine de juin avec le Paraguay, la Suède et l'Angleterre, Didier Deschamps doit annoncer à 14h00 la composition de son groupe pour les dernières bastons de la saison. Allez, à table.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oyez, oyez, l'équipe Actimel. J'espère que vous êtes chauds parce que l'heure est grave. Dans dix minutes, monseigneur Deschamps est attendu à la barre pour nous déplier sa liste pour les trois bagarres prévues au calendrier des Bleus en juin. Petit récap' : on aura un match amical contre le Paraguay Rennes , un déplacement qualificatif - et hyper important attention - en Suède , et une autre joute entre potes contre l' Angleterre . En attendant, lâchez-vous. Parce qu'un Français résidant à Madrid devrait manquer à l'appel selon nos envoyés spéciaux sur place.