Liquidation totale à l'ETG

Dernières démarques avant la fermeture du magasin.Besoin de refaire votre intérieur aux couleurs rose et blanche ? Le liquidateur judiciaire de Haute-Savoie a la solution. Le mobilier du club de l'Évian Thonon Gaillard va être mis aux enchères, avant que le club soit dissout. Bâches, sièges de bureau, télévisions, extincteurs, tables de massage ou encore un lot de quatorze cartons de Badoit vont être cédés, le 10 juillet prochain. Pour les plus audacieux, même la tribune officielle et ses quatre-vingt-dix-huit sièges sont en vente.Après cette date, l'histoire de l'ETG, encore en Ligue 1 en mai 2015 et finaliste de la Coupe de France 2013, ne se résumera plus qu'à quelques papiers administratifs.Les «» de Maître Albert Holz, commissaire-priseur en charge de la vente, résonneront comme les derniers souffles de club haut-savoyard.