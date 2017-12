Lingard sauve les apparences face à Burnley

27

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Young, Jones, Rojo (Mkhitaryan, 46e), Shaw - Pogba, Matić - Mata, Ibrahimović (Lingard, 46e), Rashford - Lukaku. Coach : José Mourinho.

Burnley (4-1-4-1) : Pope - Bardsley, Long, Mee, Taylor - Cork - Gudmunsson, Hendrick, Defour (Vokes, 67e), Arfield - Barnes (Walters, 81e). Coach : Sean Dyche.

Triste théâtre.Trois jours après un nul agité à Leicester (2-2) et un peu moins d'une semaine après son élimination en League Cup du côté de Bristol (1-2), Manchester United a confirmé mardi après-midi la fragilité de son équilibre du moment face à un Burnley une nouvelle fois surprenant (2-2).Tout simplement car à la mi-temps, le onze de Mourinho, où Zlatan Ibrahimović a gratté sa première titularisation de la saison en Premier League avant de se faire flinguer à la pause, s'est retrouvé mené 2-0 grâce à un but de fouine d' Ashley Barnes et à un bijou de Steven Defour sur coup franc. Résultat, à la pause, le coach portugais a balancé Mkhitaryan sur la pelouse, mais surtout Jesse Lingard , auteur d'un doublé pour sauver ce qu'il était encore possible de sauver. Soit une potentielle première défaite à domicile un jour de Boxing Day depuis 1978.Bordel sur la piste.