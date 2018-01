Lingard la pêche

Malgré un temps de jeu réduit à peau de chagrin en début de saison, Jesse Lingard retrouve la banane et les buts en cette fin d’année. Une bonne nouvelle pour Manchester United et José Mourinho, qui lui fait désormais confiance à un nouveau poste.

Merry Christmas To Each And Everyone Of You, I Hope You All Enjoy The Christmas Holidays ??❤️#JLingz #JL pic.twitter.com/hJUoBjrUo6 — Jesse Lingard (@JesseLingard) 24 décembre 2017

Successeur de CR7... et de Smalling

Un numéro dix dans la team du Mou

Chez Jesse Lingard , on ne plaisante pas avec Noël. Pour qu’il soit heureux, tous ceux qui l’entourent doivent pouvoir en profiter également. Et rien ne doit gâcher les festivités. Alors, quand il a vu les visages décomposés des supporters de Manchester United le lendemain du jour sacré, le petit bonhomme a refusé ce destin, qui avait décidé de faire perdre son équipe contre Burnley à domicile. Assis sur le banc pendant que ses potes étaient menés 2-0 (sur deux tirs cadrés dans le premier acte), Lingard s’en est levé à la pause et a changé le cours des choses. Même s’il a dû faire face à un incroyable manque de chance sur sa première occasion en touchant deux fois les montants. Déterminé, le gamin a offert un doublé aux fans deset, en guise de deuxième cadeau, a permis d'éviter une défaite qui se voulait certaine. Joyeux Noël, que la fête continue.Lingard sauveur de United ? Lingard deuxième joueur de l’histoire à marquer à deux reprises en tant que remplaçant lors du(après Cristiano Ronaldo contre Wigan en 2006) ? Lingard premier remplaçant de MU auteur d'un doublé depuis Chris Smalling en février 2015 ? Il y a quelques semaines, personne n’aurait pu l’envisager. C’est que depuis sa belle fin de saison dernière, qui l’a vu marquer en finale de League Cup (un an après avoir déjà planté en finale de FA Cup) et prolonger son juteux contrat jusqu’en 2021 (117 000 euros par semaine), le milieu offensif traînait sa peine. Plus vraiment dans les plans de José Mourinho (une seule petite titularisation avant la fin du mois de novembre en Premier League), le gamin évitait les fourmis dans les jambes en League Cup, encore, avec trois caramels en deux parties. Et puis, alors qu'on ne pensait plus franchement à lui, l’Anglais est revenu sur le devant de la scène, croquant six titularisations en championnat en l’espace de 25 jours. Résultats : six pions, dont un« maradonesque » contre Watford , et deux passes décisives. «, a ainsi tenu à souligner le principal intéressé face à la presse après sa solide prestation contre Burnley Que s’est-il passé pour que le môme retrouve d’un seul coup son talent ? Pas grand-chose, à vrai dire. United s’est fatigué, Lingard a continué de bûcher, son manager a tenu à le féliciter autant qu’à tester d’autres possibilités, et les périodes – positives ou négatives - propres au football ont dicté le reste. Demeure quand même un facteur à prendre en compte : le nouveau rôle confié à Jesse . Alors qu’il évoluait essentiellement sur le côté droit, voire sur l’aile gauche, lors des saisons précédentes, celui qui vient de fêter ses 25 ans le 15 décembre dernier occupe désormais l’axe quand il est aligné. Derrière une seule pointe ( Romelu Lukaku ) lorsque l’arrière-garde compte quatre défenseurs, ou en soutien de deux attaquants quand le schéma duordonne un passage à trois arrières centraux.Ce dernier dispositif a notamment été utilisé lors du succès à Arsenal (1-3), où Lingard s’est montré particulièrement en jambes. «, a d’ailleurs applaudi l’entraîneur portugais en conférence de presse après la victoire.» Qu’en pense le protagoniste, que certains ne voient pas ailleurs que le long de la ligne ? Pense-t-il avoir le profil pour performer dans ce registre de numéro dix assez singulier ? «» , se régale-t-il. Comme quoi, il est possible de retrouver la banane et de garder la pêche en se refaisant la cerise après avoir été aux fraises.