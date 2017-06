Lindelöf vers Manchester United

[VIDEO] Le magnifique coup franc de Lindelöf lors du derby de Lisbonne 💫https://t.co/MEXiO6ofeZ — beIN Sports (@beinsports_FR) 23 avril 2017

AS

La course à l'armement continue à Manchester.Selon la presse portugaise, et alors que le nom de Raphaël Varane a également circulé dans la matinée de vendredi, le Suédois Victor Lindelöf serait sur le point de s'engager avec les. Manchester United et Benfica auraient trouvé un accord pour un transfert d'environ 40 millions d'euros.Le prometteur défenseur central de 22 ans a remporté le doublé coupe-championnat cette saison avec Benfica et s'est notamment distingué en marquant un coup franc magnifique dans le derby lisboète contre le Sporting.Pas sûr que son compatriote lui laisse tirer les coups francs l'année prochaine à Manchester.