Lindelöf brouillé

Débarqué cet été à Manchester United avec une étiquette à 35 millions d’euros sur le front, Victor Lindelöf vit une adaptation compliquée en Angleterre. Pas de panique : Stam, Evra ou Vidić avaient connu pareille expérience, ils sont devenus des légendes.

Mythes et frigo

Par Maxime Brigand

Pourquoi tant de surprise? L’histoire de l’homme a pourtant bien fait son travail: il n’existe aucune règle concernant les dépucelages. En foot comme en amour, impossible de tout maîtriser, d’anticiper la moindre des réactions du partenaire. Sur la question, José Mourinho , 54 ans, en connaît désormais un rayon et, cette fois encore, le Portugais s’était avancé avec prudence. Interrogé au cœur de l’été, le boss de Manchester United avait alors étalé son expérience en réponse à des observateurs qui se demandaient bien quand Victor Lindelöf , arrivé en juin de Benfica contre 35 millions d’euros, serait sorti sur la table: «Une adaptation gérée avec minutie, le défenseur suédois se contentant de slalomer sur les pistes qu’il avait déjà skié : une titularisation en Supercoupe d’Europe face au Real Madrid (1-2) début août, les matches de Ligue des Champions ensuite, scène où il s’est fabriqué lors des années précédentes une belle réputation d’homme de glace avec Benfica. Pas de championnat, Mourinho le jugeant pour le moment trop tendre et lui préférant logiquement les paires Bailly-Jones et Smalling-Jones. Et, le foot et ses éléments aléatoires : à Huddersfield samedi dernier, où Manchester United a connu sa première défaite de la saison (1-2) Phil Jones est tombé, marquant sa sortie de scène d’un violent coup de poing lâché sur la pelouse du John Smith’s Stadium. À cet instant, la table de marque n’avait pas encore bougé. Dix minutes plus tard, les hommes de Mourinho se sont couchés : 2-0. Un coupable désigné ? Non selon Mourinho, c’est l’ensemble qui s’est écroulé, avec une «» pour un club qui s’est déclaré candidat au titre. Une défaite est collective, c’est les médias qui l’individualise : celle d’Huddersfield a donc porté le nom de Lindelöf, une nouvelle fois taillé en pièce après seulement quatre mois passés en Angleterre.Alors oui, le Suédois s’est planté chez le promu là où il était censé amener du calme au coeur d’une défense qui pose - et posera - toujours quelques questions malgré sa solidité. Oui, mercredi, à l’occasion de la qualification de United en League Cup à Swansea (2-0), Mourinho a préféré installer une défense à trois - Lindelöf-Smalling-Tuanzebe - pour permettre au premier de retrouver «» quelques jours plus tôt. Le foot moderne est cruel et aime flinguer les joueurs à leur première sortie de piste, ce qui a poussé Ryan Giggs à intervenir cette semaine : «» Mieux, le Gallois a sorti les livres d’histoire pour briser les plumes précoces et trop rapidement définitives.Trois noms : Jaap Stam, Patrice Evra , Nemanja Vidić, des mecs devenus légendes à Manchester United mais qui ont tous les trois connus des débuts compliqués en Angleterre (René Meulensteen, l'ancien adjoint de Ferguson, avait notamment allumé Evra et Vidić à la mi-temps d’un match à Blackburn,). Après sa première sortie officielle avec le club le 14 janvier 2006 pour une défaite face au voisin de City (1-3), Evra avait même affirmé «» quelques heures après avoir été sorti dès la mi-temps par Sir Alex Ferguson David De Gea aussi a mis du temps à prendre la dimension qui est la sienne, Marcos Rojo pareil. Personne ne sait si Victor Lindelöf réussira à United mais personne n’a non plus oublié les difficultés rencontrées par un Gerard Piqué il y a une dizaine d'années, notamment lors d’une soirée de novembre 2007 à Bolton. S’adapter est une question de temps, de construction de repères, Mourinho le sait et se refuse à écouter les voix qui affirment qu’un Axel Tuanzebe serait un meilleur défenseur central que Lindelöf. En attendant, Phil Jones sera finalement disponible pour la réception de Tottenham samedi et son remplaçant suédois retrouvera le frigo. C’est aussi ça l’adaptation.