Lille tient ses deux premières recrues

L'effet Marcelo Bielsa se fait rapidement sentir.L'effectif lillois risque de subir de nombreux changements cet été avec l'arrivée de Marcelo Bielsa comme coach. Le LOSC s'apprête d'ailleurs à accueillir ses deux premières recrues. Il s'agit de deux Brésiliens qui viennent tous deux de São Paulo, Luiz Araujo et Thiago Mendes. Le montant du transfert pour les deux joueurs est estimé à dix-huit millions d'euros selon ESPN et. Araujo est un jeune attaquant gaucher de vingt et un ans, déjà approché cet hiver, et Thiago Mendes est lui un milieu défensif ou relayeur de vingt-cinq ans.La saison prochaine, le LOSC ça va être le Brésil.