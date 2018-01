Lille s'impose au buzzer

75

Lille (3-5-2) : Maignan - Ié, J. Alonso, Dabila - Faraj (El Ghazi, 67e), Bissouma (Benzia, 56e), Amadou, Thiago Mendes, Ballo-Touré (Mendyl, 87e) - Pépé, Ponce. Entraîneur : Christophe Galtier



Strasbourg (4-4-2 losange) : Kamara - Lala, Mangane, Martinez, Foulquier - Gonçalvès, Aholou, Liénard (Grimm, 87e) - J. Martin - Da Costa (Saadi, 74e), Terrier. Entraîneur : Thierry Laurey

Les premiers ennuis de la saison du LOSC ont eu lieu à la Meinau. Les derniers aussi, avec cette élimination en Coupe de France jeudi soir. Alors c'est à domicile que les hommes de Galtier avaient décidé de se venger. C'est réussi.Malgré une possession à leur avantage, les Dogues ont tout le mal du monde à se procurer des occasions en première période. Prudents, mais plus incisifs, les joueurs de Thierry Laurey font passer quelques frissons, sans parvenir à jeter un froid sur le stade Pierre-Mauroy. Au retour des vestiaires, la rencontre s'anime. Auteur d'une entrée tonitruante, El Ghazi est tout proche de libérer les siens une première fois et trouve finalement la faille de la tête à un quart d'heure du terme (1-0). Mais, dans la foulée, Saadi conteste son titre dedu match en égalisant d'une demi-volée au milieu d'une défense passive (1-1). Alors, Edgar Ié décide de s'octroyer le titre de héros en plantant le but de la victoire dans le temps additionnel.Si le LOSC sort de la zone rouge, le résultat est cruel pour Strasbourg et... Metz , donc.