Lille replonge à Amiens

Amiens (4-2-3-1) : Gürtner – El-Hajjam, Adenon, Dibassy, Avelar – Ngosso, Ielsch – Gakpé, Kakuta, Manzala – Traoré

Lille (4-3-3) : Maignan – Malcuit, Ié, Alonso, Ballo-Touré – Amadou, Mendes, Maia – Araujo, El-Ghazi, Pépé

On ne saura jamais quel aurait été le résultat final de l' Amiens Lille qui avait débuté le 30 septembre dernier avant d'être arrêté à cause de l'effondrement d'une barrière en tribunes. Mais une chose est sûre : il aurait été différent de celui de ce soir. Car s'ils avaient réussi à inscrire un but il y a quelques semaines, les visiteurs n'ont pas eu la même réussite lors de ce match de la huitième journée à rejouer dans son intégralité. Ce sont au contraire les locaux, malgré une possession de balle totalement en leur défaveur, qui ont ouvert le score un peu avant la mi-temps par Manzala. Bien servi par Traoré, le Congolais a pu armer une frappe sèche qui a trompé Maignan.Le milieu offensif a même doublé la mise juste après la mi-temps sur une nouvelle passe décisive de l'attaquant ivoirien. En face, le LOSC s'est montré très peu dangereux et a carrément encaissé un troisième pion de Konaté en fin de partie avant de voir le poteau le sauver d'une plus ample raclée. C'est sévère, mais Lille ne mérite pas forcément mieux. Après deux victoires d'affilée, voilà l'équipe de Bielsa de nouveau défaite et 19de Ligue 1. De son côté, Amiens , qui a performé il y a quelques jours contre Monaco (1-1), passe quatorzième.La lutte pour le maintien ferait-elle déjà rage ?