Lille pille le PSG et l'ASM

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La grande braderie pour Lille.La saison des soldes a commencé et le LOSC a bien l'intention d'en profiter. Son directeur sportif, Marc Ingla, continue ses emplettes parmi les jeunes pépites du championnat de France, et vient de jeter son dévolu sur le défenseur gauche Fodé Ballo-Touré du PSG et le défenseur central de l'AS Monaco, Kouadio-Yves Dabila. Les deux espoirs se sont engagés dans la journée pour une durée de trois ans.Le Lille de Gérard Lopez reprend finalement la même stratégie que Monaco : piller les diamants de ses concurrents pour les faire polir au sein de son équipe première.L'arroseur arrosé.