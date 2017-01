Lille ou la tentation du Lopez Football Group

Le rachat du LOSC va être officialisé dans la semaine. Mais ce pourrait n'être que le premier pas d'une ambition plus large, quelque part entre Red Bull et l'empire Pozzo de l'Udinese.

0

L'Interrail de Gérard Lopez

« C'est devenu un métier que de posséder des joueurs, de les gérer, les vendre, les revendre »

Incubateurs de joueurs 2.0

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

LOSC Lille SA, Lille, France ; Victory Soccer Limited, Londres, Angleterre ; Chimera Consulting, Hong-Kong, Chine : la future chaîne de propriété du LOSC, officiellement patronnée par «» , fleure bon la mondialisation. Elle laisse planer un doute, aussi : le football victorieux, une chimère ? Peut-être. Mais ce n'est probablement pas dans cette lecture du mythe que Gérard Lopez a plongé son imagination au moment de nommer ses sociétés. Non, ce serait plutôt l'image du monstre à trois têtes – buste de lion, ventre de chèvre et queue de serpent – qui a pu lui inspirer la métaphore. Car, à l'heure de racheter les Dogues, la rumeur se fait insistante : Gérard Lopez ne veut pas seulement conquérir une ville ou un pays, il vise un empire dont les frontières iraient de l'Angleterre au Portugal, avec pour capitale Lille.Souviens-toi l'été 2012. Encore patron de l'écurie Lotus F1 Team, Gérard Lopez annonce auses futures ambitions dans le ballon : 500 millions d'euros pour «» Quatre ans et demi plus tard, Marc Ingla, son probable futur directeur général à Lille, complète sur RMC : «» Et de préciser sur le projet lillois en cours : «(...)(...)C'était le 17 décembre. La veille, le journalannonçait la reprise de Gil Vicente par Gérard Lopez, information démentie le lendemain par le président António Fiúza. Depuis, les discussions restent d'actualité avec l'actuel 17de Liga 2 Cabovisão, entraîné en 2000-2001 et 2003-2004 par Luis Campos, conseiller de Gérard Lopez dans ses dossiers foot. Depuis, aussi, a surgi une nouvelle rumeur : celle menant à Hull City, la lanterne rouge de Premier League qui vient de nommer Marco Silva , un proche de Campos, au poste d'entraîneur. Sans oublier le Luxembourgeois CS Fola Esch, club de cœur de Lopez dont il est le boss depuis 2007. À terme, ce sont ainsi quatre pays qui pourraient être traversés par les ambitions dude la finance.L'idée n'est pas nouvelle. Dans les années 90, ENIC, société d'investissement britannique, tente le coup avec Tottenham, le Slavia Prague, l'AEK Athènes ou encore les Glasgow Rangers. De l'inquiétude d'un conflit d'intérêts au niveau européen naît, en 1998, la règle de l'UEFA interdisant à deux clubs d'un propriétaire commun de disputer la même compétition européenne. Ce qui posera peut-être un dilemme aux Red Bull Salzbourg et Leipzig l'année prochaine. En attendant, le principe d'intégration de plusieurs clubs dans une seule famille reste autorisé, ainsi Red Bull donc, mais aussi le très international City Football Group ou encore l'exemple Pozzo, un temps propriétaire de l'Udinese, Watford et Grenade (ce dernier revendu en juin 2016 à un fonds d'investissement chinois).Luc Dayan, passé par les présidences de Lille, Nantes, Strasbourg et Lens, a son idée sur l'origine du projet actuel. Pour lui, si l'arrêt Bosman «» , c'est plutôt à l'interdiction de la tierce propriété que se situe le point de départ de l'histoire. «, devine-t-il.Alors, quand en décembre 2014, Gérard Lopez déclarait à(Mangrove Capital Partners, fonds d'investissement lié à Lopez, ndlr).» , l'interdiction de la TPO un an plus tard par la FIFA est ce qui a conduit à une nouvelle stratégie de multi-acquisitions de clubs, à en croire celui qui a mené la privatisation du LOSC il y a dix-huit ans.Voilà pour le. Et les motivations ? Elles sont économiques, évidemment. Dayan embraye : «start-upstart-up» Un calcul maîtrisé par Lopez, qui a multiplié son investissement initial dans Skype par plus de cent en deux ans, entre 2003 et 2005, année de la revente du logiciel à eBay pour 3,2 milliards de dollars.Ici, plus de clubs signifie plus de joueurs en incubation, ainsi qu'un meilleur suivi. Dayan détaille : «» Autrement dit, faire progresser ses joueurs par palier, dans ses propres clubs., continue Dayan.» Et qui est-il, cet esprit du foot ? «» Pour les autres, il reste les mutations de joueurs pour espérer grandir jusqu'à, un jour, ne plus être dépendant de ces rentrées d'argent. Le LOSC n'en est pas encore là. Demain, peut-être. À moins d'être racheté par le Real.