Lille, la toile sans cadre de Bielsa

Des chiffres et des jeunes

« Bielsa joue gros, il a le club comme il voulait l’avoir »

C'est un principe connu des amateurs de puzzle : toujours commencer par le cadre. Ensuite seulement, remplir. Mais il faut croire que Marcelo Bielsa n'est pas un amateur. Peu lui importe le temps d'aboutir au résultat, il préfère le geste. Et celui de commencer par fragments pour finalement faire jaillir l'œuvre lui apparaît plus digne du jeu. Sauf qu'en football, le temps est une denrée rare. Et après deux défaites à Strasbourg et, surtout, contre Caen , les premières critiques s'élèvent. Il y a celles à propos du physique et son corollaire, les blessures, et celles concernant l'équilibre d'un groupe parfois perçu comme trop jeune. Ces dernières questions, l'Argentin les avait anticipées avant la première journée de la saison, en conférence de presse : «» Alors, verre à moitié plein, ou à moitié vide ? Tentative de réponse avec trois anciens briscards du club.À eux trois, ils chiffrent 622 matchs et quinze ans d'histoire lilloise. Autant dire que Laurent Peyrelade (1997-2001, 132 matchs), Grégory Tafforeau (2001-2009, 289 matchs) et Ludovic Obraniak (2007-2012, 201 matchs) sont des observateurs attentifs de ce LOSC jeune et ambitieux. Ils ont vu, lors de la réception de Caen , s'avancer l'équipe la plus juvénile de ces quinze dernières années avec 22,2 ans de moyenne d'âge. Une révolution, alors qu'il y a un an, Antonetti couchait sur la feuille le onze le plus âgé (29,9 ans). C'était pour la réception de Qabala (1-1), avec un résultat final que personne n'a oublié . Un parallèle qui permet de relativiser l'importance de l'âge, ainsi que le souligne Ludovic Obraniak : «» Et pas question pour lui de verser dans la nostalgie grincheuse : «» Un avis partagé par Lolo Peyrelade depuis Rodez, club qu'il dirige en National : «Le problème, c'est donc de laisser le temps à la jeunesse de se développer. Et là, Grégory Tafforeau pointe une limite propre au monde professionnel : «» Le risque, pour l'ancien capitaine, se nomme l'inconstance : «, pose celui à qui a été donné le brassard en raison, justement, de sa constance.» Et de rappeler l'état d'esprit qui animait le LOSC dans les années Vahid ou Puel : «"Putain, on va en chier ce week-end !"L'aura et l'exigence d'seront-elles en mesure de compenser les défauts de la jeunesse ? «» , répondent en chœur les trois anciens Dogues. Peyrelade, «» , développe sa pensée : «» Et de prévenir : «» Quant à Obraniak, il n'oublie pas son pote Béria : «» Pour l'Auxerrois, l'ancien latéral est même une pièce essentielle du projet : «Former un groupe, prendre le leadership, s'adapter au jeu de la Ligue 1 : du temps, du temps et du temps. Si personne ne doute que Marcelo Bielsa soit en mesure de résoudre le casse-tête associant patience et exigence de résultats, «» note Peyrelade, les principaux doutes pourraient finalement être liés à l'entraîneur lui-même. Car tout le monde attend de l'Argentin qu'il fasse monts et merveilles, à commencer par Tafforeau : «» En fait, Bielsa va récolter ce que lui, et personne d'autre, a semé. En arrivant précédé d'une réputation flatteuse, mais en partant d'une page quasi blanche, l'Argentin s'est offert un gros challenge. Une situation que soulignait Charles Biétry, qui s'occupe de missions de communication pour le club, à La Voix du Nord fin juillet : «» À lui d'en faire ce que tout le monde attend, des supporters aux investisseurs.