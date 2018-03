Lille, l'envahissement de l'indécence

Jean-Michel Moralisateur est en colère. Il n'a pas du tout apprécié l'attitude nauséabonde des « supporteurs » du LOSC.

11

Des stades pris en otage

Salir, toujours salir

Ce Lille Montpellier aurait dû être bien vite oublié, mais une poignée d'imbéciles en ont décidé autrement. «» titrait un article publié sur le site du quotidien sportifdans la soirée de samedi. Pfffff ! Des supporteurs ? Vraiment ? Comment utiliser ce terme pour parler de la horde de hooligans qui a déferlé sur la pelouse du stade Mauroy après le match ? Ces gens ne sont pas des supporteurs, ce sont des animaux. Il est vrai que le nul (1-1) n'arrangeait personne. Ni les Lillois qui luttent pour la maintien, ni les Montpelliérains qui se battent pour une place européenne. Mais alors que les fans du MHSC sont restés d'un calme exemplaire et applaudissaient leur équipe malgré tout pour les féliciter du combat mené, ceux du LOSC ont décidé d'envahir le terrain et d'en découdre avec leurs propres joueurs.Quel triste spectacle offert par les voyous de Lille qui s'étaient déjà illustrés en septembre dernier en démolissant une barrière de sécurité au stade de la Licorne d' Amiens . À l'époque, le président du club picard, Bernard Joannin , avait courageusement pointé du doigt ces sauvageons pour les dénoncer : «» Désormais, tout le monde espère que l'identification des délinquants se fera rapidement grâce aux images des caméras de vidéosurveillance, mais aussi grâce à celles captées par beIN SPORTS, qui diffusait le match.Une fois les contrevenants reconnus, il faudra évidemment les punir avec une extrême fermeté, car ces individus n'ont rien à faire dans les stades. Sinon, comment le père de famille pourra-t-il emmener son enfant voir un match et applaudir ses idoles ? La LFP fait déjà beaucoup pour protéger les vrais supporteurs, et les chaines de télévision ont également pris les bonnes mesures en s'interdisant de filmer les fumigènes, ces cancers des tribunes dont le football doit être lavé. «» répètent en choeur leurs partisans, tels des perroquets. On verra s'ils tiennent le même discours le jour où le pire arrivera, et quand un accident surviendra au milieu d'un virage. Le plus terrible, c'est que le débat est phagocyté par quelques parasites qui prennent en otage tout un stade. La loi du plus fort ne doit être appliquée nulle part, surtout quand le plus fort ne représente que quelques dizaines de personnes sur des milliers. Le football, sport populaire par excellence, doit le rester, surtout dans le Nord où la ferveur est si belle. La vie n'est pas toujours simple dans ces anciens bassins miniers, et le FN prospère sur les peurs d'une population souvent délaissée par l'État. Alors plus qu'ailleurs, le football doit assurer son rôle social et éducatif. Respect des valeurs, de l'adversaire, de l'arbitre, autant d'éléments piétinés par une bande d'ingrats qui oublient un peu vite à quel point les dirigeants de leur club se décarcassent pour eux.Car en hurlant leur colère contre leur président Gérard Lopez, ces barbares ont hué l'homme qui s'évertue à faire entrer le LOSC dans le cercle très fermé des grands clubs. L'Hispano-Luxembourgeois a en effet offert aux Lillois un recrutement XXL avec 70 millions d'euros de recrues. À titre de comparaison, c'est autant que les Qataris lors de leur première saison à Paris. On peut donc imaginer que d'ici cinq ans, Lopez aura transformé Lille en un nouveau Paris Saint-Germain capable d'attirer les plus grands joueurs de la planète. Ce fabuleux projet avait même démarré avec l'arrivée de Marcelo Bielsa , surnommé le «» (le fou, en espagnol), entraîneur fantasque réputé pour tirer le meilleur de ses joueurs et proposer un football champagne. Le coach a déjà quitté le navire, et maintenant, les vandales veulent la peau du président. «» ont crié les envahisseurs une fois sur la pelouse. Non, messieurs. C'est vous qui salissez cette tunique. C'est vous qui salissez le football, et c'est vous qui salissez le mot « supporteur » par votre violence et votre égoïsme. Au point qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on espère vous voir envahir, c'est la Ligue 2. Et toc !