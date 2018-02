Lille gratte un nul inespéré à Nantes

Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Dubois (C), Alcibiade, Djidji, Lima - Touré, Girotto - Iloki (Ngom, 86e), Rongier (Kačaniklić, 79e), Thomasson - Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri.



Lille (4-1-4-1) : Maignan - Ié, Dabila, Alonso, Ié, Ballo-Touré, Dabila - Amadou (C) - El-Ghazi, Benzia (Pepe, 56e), Mendes (Soumaré, 85e), Maia - Mothiba (Ponce, 81e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Plus rationnel, cohérent et compréhensible que le LOSC , et malgré un Sala de gala, Nantes a dû concéder le match nul face à des Dogues pourtant apathiques pendant près de 70 minutes.Dès les première minutes de jeu, Nantes impose un pressing très coordonné qui étouffe les Lillois. Malheur à celui qui se retrouvera isolé au milieu de deux Canaris. Et c'est a cette sauce que fut mangé le capitaine Amadou, qui s'est fait picorer les mollets par Rongier et Thomasson, avant de décaler Emiliano Sala , buteur au sang-froid. Incisif sur chaque contre, Nantes n'arrive cependant pas à creuser l'écart : Rongier (29) et l'omniprésent Sala (41, 65) manquent leurs duels avec Mike Maignan . Les Lillois semblent sans solution et friables mentalement.Pourtant, dans ce qui s'apparente plus à une réaction de désespoir qu'une révolte, Lebo Mothiba égalise sur corner pour sa première apparition avec le LOSC . La logique semble reprendre son cours quand Sala, à la retombée d'un centre de Lucas Lima , inscrit son dixième but de la saison. Mais les hommes de Galtier reviennent grâce à Nicolas Pepe , bien lancé après une récupération haute, qui trompe Tătăruşanu d'une surprenante frappe enroulée dans le petit filet. Lille gratte par miracle le point du match nul, quitte la place de barragiste et prolonge une invincibilité qui dure depuis treize ans à la Beaujoire.