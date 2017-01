Lille fait respecter la hiérarchie et Sarreguemines crée l'exploit

Lille s'impose 4-1 face à l'Excelsior Saint-Joseph, tandis que Reims se fait sortir par Sarguemines, pensionnaire de CFA2.

0

Le Poiré-sur-Vie 3-1 Viry-Châtillon

Blagnac 0-1 Niort

Bergerac 2-2 (3 tab 2) Rodéo Toulouse

Hauts Lyonnais 0-0 (3 tab 4) CA Bastia

Lille 4-1 Excelsior

Strasbourg 4-2 Epinal

Sarreguemines 2-1 Reims

Lunéville - Chambly

Par Maeva Alliche

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Vendéens ont tenu tête à Viry-Chatillon, pourtant une division au-dessus d'eux. Menés au score 2-0, les Essonniens ont tenté de se redonner espoir en recollant au score. Mais la détermination du Poiré-sur-vie a été plus forte. Peu de temps après le but du club francilien, les anciens pensionnaires de National ont définitivement douché les espoirs adverses, en inscrivant le but de la qualif'.La logique a été respecté dans ce match. Les Niortais ont fait le strict minimum pour accéder au prochain tour de cette Coupe de France . 1-0 face à une équipe de CFA2, avec un but inscrit à vingt minutes du terme, le Chamois n'a pas franchement de quoi fanfaronner.Bergerac a très tôt été secoué par le Rodéo Toulouse, qui ouvre le score dans les premiers instants de la rencontre. Menés 1-0, les joueurs de CFA ont ensuite joué libérés pour finalement revenir au score à la demi-heure de jeu. N'arrivant pas à se départager au terme des 90 minutes de jeu, les deux équipes se donnent rendez-vous en prolongations. Duféal pense donner la victoire aux siens à la 99e minute, mais c'était sans compter sur le fait que des cow-boys ne meurent jamais. Et voilà Toulouse qui égalise à la dernière minute pour emmener tout le monde aux tirs au but. Malheureusement, la loterie des tirs au but leur est fatale. C'est bien Bergerac qui verra les seizièmes. Fin du rodéo.Le petit poucet de cet après-midi de Coupe de France a tenu tête aux Corses sans rougir. Incapables de se départager au terme de 120 minutes de jeu, les deux équipes sont allées aux tirs aux buts. Malheureusement pour les Hauts-lyonnais, la réussite n'était pas de leur côté. Après deux tirs manqués, les pensionnaires de DH disent adieu à la Coupe de France. Les Bastiais, quant à eux, ont eu très chaud, mais sont qualifiés.Au-delà du choc thermique, les Réunionnais d’Excelsior ont connu un choc sportif. La différence de niveau trop importante entre les deux équipes, n’a pas permis aux ultramarins de faire illusion. Rapidement menés au score après unbut d’Amadou, ils n’ont pu qu’essayer de limiter la casse, face à des Lillois déterminés à ne pas sous-estimer leurs adversaires du jour. À l’heure de jeu, Soumaoro enfonce le clou pour les Dogues d'un magnifique retourné.Les joueurs d’Excelsior n'ont pas fait le déplacement pour rien et sauvent l'honneur à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Mais l'espoir est de très courte durée puisque Lopez et Terrier viennent clore le score du match (4-1). Les Réunionnais peuvent quitter la métropole la tête haute. De leurs côtés les Nordistes engrangent de la confiance avant la reprise de la Ligue 1.Les joueurs d’Epinal peuvent se bouffer les gants. Menant 2-0, les pensionnaires de National ont été exemplaires jusqu’à la 54ème minute et ce but de de Seka pour la réduction du score strasbourgeoise. La suite est terrible pour les Vosgiens. Une égalisation des hommes de Thierry Laurey , suivie de prolongations. Ces trente minutes de rab sont fatales aux Spinaliens, qui, en moins de cinq minutes, craquent par deux fois. Revenu de loin, Strasbourg se qualifie finalement pour le tour suivant.Elle est là, la sensation du jour ! Pour la deuxième année consécutive, les pensionnaires de CFA 2 éliminent une équipe de Ligue 2, et se qualifient pour les 16èmes de finale. Cette année c’est le Stade de Reims qui en fait l’amère expérience. Les Sarregueminois peuvent remercier Mbarki, double buteur sur penalty, qui offre la victoire aux siens. Sale début d'année pour le Stade de Reims, qui va devoir offrir le champagne au petit poucet.