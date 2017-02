Lille et Guingamp se plantent, Montpellier se relance

Alors que le PSG s'est finalement imposé à Dijon (3-1), Lille et Guingamp se sont sabordés à domicile samedi soir face à Lorient et Caen. De son côté, Bordeaux n'a pas profité de la défaite de l'OM et a été accroché à domicile par Rennes. Montpellier a séché Bastia.

