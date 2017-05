Lilian Martin : « Il y a cette action où je veux fracasser Del Piero »

Latéral droit de l'AS Monaco entre 1996 et 1999, Lilian Martin a connu un titre de champion et deux belles campagnes européennes avec le club de la Principauté. Une s'est arrêtée en demi-finale de Ligue des champions face à une certaine Juventus : celle de Zidane et Del Piero.

À l'époque, j'étais en seconde division, à Dunkerque. Alex Dupont , notre entraîneur, était copain avec une bande de croupiers de Monaco et il les avaient invités lors d'un match contre l'OM. J'avais fait un bon match et j'avais égalisé à la fin. On s'était vus tous ensemble après et un des gars m'a dit : «» Moi, je pensais qu'il rigolait, on était en soirée... Quinze jours après, Jean-Luc Ettori , alors superviseur pour le club, est venu voir un match, puis deux, trois, quatre... Mais je ne pensais pas que c'était pour moi au départ. Et à la fin d'un match Dunkerque-Le Mans, il est venu me parler : «J'ai entendu Raggi dire que l'équipe de cette année était la plus forte de l'histoire récente du club.J'aurais bien aimé qu'on retourne vingt ans en arrière et qu'on fasse une opposition ! Ça tenait la route à tous les postes. On finit champion avec dix ou quinze points d'avance. Et il n'y avait pas les même moyens à l'époque. Le meilleur, c'était Enzo Scifo, mais il ne jouait pas beaucoup parce qu'il était souvent blessé. Avec Benarbia, on se tirait la bourre pour tirer les coups francs. Je me rappelle qu'une fois à Lens , on s'était disputés pour en tirer un. Tigana m'avait désigné, mais Benarbia m'a dit : «» Il le rate et, à la sortie, il me dit : «Le lendemain, Tigana vient me voir à La Turbie : «» Tigana n'aimait pas trop parler, c'était comme ça et pas autrement. C'était un bon coach. On avait en commun la haine de la défaite. J'avais mis un beau coup franc contre Cracovie, c'est mon seul but en Coupe d'Europe. Mais j'en ai offert pas mal ! Contre Hambourg, j'avais mis une galette à Sonny Anderson et, au lieu de venir me voir, il était allé célébrer devant le public. Je lui avais dit à la fin : «Je garde un très bon souvenir du parcours en Coupe de l'UEFA jusqu'à cette demi-finale contre l' Inter où on se fait voler à domicile au retour. À l'aller, on se retrouve à dix contre onze parce que Grimandi met une claque à un joueur de l'Inter et on perd 3-1 avec un but litigieux. Mais le retour... On se fait voler. On met deux buts valables refusés par l'arbitre.À cette époque, certains clubs italiens exerçaient une influence sur l'arbitrage. Je le sais. Martin Djetou et moi avions été convoqués par l'UEFA ensuite parce qu'on avait dit tout haut ce qu'on pensait après le match. J'étais très remonté. On aurait dû aller en finale.Je sortais d'une opération à cause d'une pubalgie. J'avais repris une semaine avant contre Guingamp . On s'est tiré une balle dans le pied au match aller. C'est sur le plan tactique que ça s'est joué. Coach Tigana avait demandé à Martin Djetou de prendre Zidane en marquage individuel. A posteriori, je pense que c'était une erreur. Tous les ballons passaient par lui, il arrivait à se sortir du marquage et à faire les décalages. Ça créait une brèche à chaque fois. Après, peut-être que ça n'aurait rien changé si on avait fait différemment. Il y avait du beau monde à la Juve, c'était très costaud. Mais le score était lourd, en prendre quatre là-bas...Oui, j'aurais dû le frapper, je serais rentré dans les annales comme ça !On m'en parle souvent de cette action. C'est vrai que j'étais vert de rage. Au match aller, il avait un peu trop fait le malin. Ils n'arrêtaient pas d'insulter, lui, Inzaghi et un ou deux autres. J'avais dit à Djibril Diawara : «» À Louis-II, au bout de cinq minutes, Djibril a découpé Inzaghi. Il avait la lèvre explosée. Moi, je voulais essayer d'attraper Del Piero, mais il a eu de la chance. Je me souviens d'une action où je veux le fracasser, mais mon pied est allé sur le ballon ! On gagne chez nous, mais, après les quatre buts qu'on avait pris à l'aller, on ne pouvait pas remonter.Moi, j'y croyais parce que j'étais à deux mille. Mais une fois qu'ils ont égalisé, c'était fini. J'ai dit à Ali Benarbia : «» On marque le troisième ensuite, mais c'était trop tard. J'avais la rage. Mais ça reste de bons souvenirs. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient ne serait-ce que disputer la Ligue des champions. Nous, on a eu la chance d'aller en demi-finale. Ce n'est pas donné à tout le monde.C'est différent quand même.Même si Mbappé va très vite, il fallait le suivre, Henry... Il était tellement puissant sur les démarrages. Sur les premiers mètres, il était plus impressionnant. Mais c'est clair que Mbappé est plus adroit devant le but qu'Henry ne l'était à son âge. Chacun a son style. Ça ne sert pas à grand-chose de comparer. Il n'y a qu'un seul Zidane, qu'un seul Henry. Mbappé sera Mbappé.Un qui m'impressionne, c'est Fabinho . Il fait une super saison. Il ne panique jamais, il est toujours propre, bien placé. J'aime beaucoup Bernardo Silva aussi, même s'il commence à s'éteindre un peu. Des pattes gauches comme ça, il n'y en avait pas à mon époque. Il est dans la lignée des Ali Benarbia, Enzo Scifo ou Marcelo Gallardo.Ils ont pris l'équipe la plus forte à mon sens. C'est vraiment costaud, la Juve. Et, à tout moment, Dybala peut faire la différence par une frappe ou une passe. Paradoxalement, je pense que Monaco sera plus à l'aise à Turin qu'à domicile. Après, c'est toujours pareil, ça se jouera sur des détails parce que c'est ça le haut niveau : des détails. Quoi qu'il arrive, je pense qu'ils vont donner une bonne image. Et je ne crois pas qu'ils prendront un gros score comme nous il y a vingt ans. Ça va être serré. Mais pourquoi pas ? Si Mbappé, Falcao et Silva sont en forme, tout est possible. En souhaitant qu'ils n'aient pas de regrets à la fin du match. En tout cas, je mettrai une petite pièce sur Monaco. J'espère bien qu'ils vont nous venger, enfin !