Ligue 2 : Les résultats de la 19e journée

SOFOOT.com // Ligu 2 // J19 // Résumé

Le PFC, Brest et Sochaux ont carburé, mais Lorient a contre-performé chez un mal-classé. À Auxerre, c'est toujours aussi inquiétant, alors que Gaziers et Crocos n'ont pas pu en découdre, à cause de vilaines intempéries. La première moitié de saison de Ligue 2 est presque bouclée.