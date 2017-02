Ligue 1 : une 25e journée record

0

Bonne pub. Monaco qui cartonne Metz samedi (5-0), Toulouse qui fait pareil avec Bastia (4-1), Nantes et l'OM qui offrent dimanche soir un festival offensif (3-2) et même Saint-Etienne qui balaye Lorient (4-0), la vingt-cinquième journée de Ligue 1 a été prolifique. Mieux, il s'agit de la plus riche de la saison avec 37 buts inscrits en dix rencontres, soit une première depuis la saison 2014-15.Comme quoi, elle n'est pas si moche notre Ligue 1.Merci Kyky.