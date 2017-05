Ligue 1 : Les dates de barrages connues

0

Une rencontre pas alléchante pour un enjeu énorme.Les tant attendus barrages de la mort, c'est bientôt. La LFP a annoncé ce vendredi les dates des barrages de Ligue 1, Ligue 2 et National. Pour rappel, le 18de Ligue 1 affrontera dans une double confrontation le 3de Ligue 2, pour déterminer qui évoluera en première division la saison prochaine. Idem pour la Ligue 2 et le National.Tant mieux pour les amoureux du foot, les barrages arrivent à grande vitesse. Le barrage pour la Ligue 1 se déroulera le 25 et 28 mai. Tant pis pour les équipes concernées puisqu'elles n'auront que trois jours de récupérations entre les deux matchs. Pour l'autre double confrontation, le match opposant le 18de Ligue 2 et le troisième de National se jouera le 23 et 28 mai. Deux jours de plus pour récupérer.Si les classements en restaient ainsi, on aurait un Caen Lens pour la Ligue 1 et un Orléans Lyon La Duchère pour la Ligue 2. Ces rencontres seront diffusées sur beIN Sports.