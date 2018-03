Lieke Martens joueuse de l'année

2

LR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En cette journée internationale des droits de la femme, l'UEFA a attribué le prix de la joueuse de l'année.C'est Lieke Martens, l'attaquante néerlandaise du Barça, qui a récolté les lauriers. «» , a déclaré la meilleure joueuse de l'Euro 2017, championne d’Europe l'été dernier avec lesà domicile.Quant au onze de l'année, il comporte deux Françaises, Camille Abily et Wendie Renard. Deux autres joueuses de l'Olympique lyonnais figurent également dans cette: l'Anglaise Lucy Bronze et et l'Allemande Dzsenifer Marozsan. Irene Parades, défenseur central espagnol du PSG, est également de la partie.