Lichtsteiner peut-il faire peur au Real ?

Même pas inscrit par Massimiliano Allegri dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la première phase de Ligue des champions, Stephan Lichtsteiner a pourtant réalisé un retour assez surprenant sur la scène européenne. Assez pour prétendre à une place de titulaire ce mardi soir en quarts de finale. De là à effrayer le Real Madrid et gêner Cristiano Ronaldo ?

Par Florian Cadu

Le saviez-vous ? Depuis 2012-2013, saison de son arrivée à la Juventus en provenance de la Lazio Stephan Lichtsteiner n’a jamais passé une année sans jouer une Coupe d'Europe. Et a toujours été titularisé au moins une fois lors de chaque campagne de Ligue des champions ou de Ligue Europa disputée par son club. Alors, quand il s’est penché sur ses statistiques cet hiver, le Suisse a bien compris qu’il y avait un souci. Massimiliano Allegri n’ayant pas cru bon de l’inscrire dans la liste des joueurs qualifiés pour la première phase de C1 en raison de performances jugées déclinantes par l’entraîneur, le latéral n’avait en effet pas eu l’occasion de participer à la compétition. Une décision qui avait fait enrager certains, dépités de voir Sturaro devoir gambader dans le couloir lorsque le promis au poste De Sciglio s’est blessé. Fatigué, le bonhomme ? Peut-être. Mais vraiment fini, le papy de 34 ans ?Sa première (et, pour le moment, unique) apparition en LDC a finalement prouvé que non. Régulièrement utilisé sur le plan national (17 titularisations en Serie A, deux en coupe), Lichtsteiner a été réintégré dans le groupe pour la phase finale de la Ligue des champions par son coach italien. Bonne idée : entré en cours de jeu à la place de Medhi Benatia lors du huitième de finale retour face à Tottenham alors que les Anglais menaient 1-0 (2-2 à l’aller) et que Turin était donc virtuellement éliminé, l’ancien Lillois a tout simplement fait basculer le duel.Comment ? En adressant un centre parfait pour l’égalisation de Gonzalo Higuaín trois minutes après le remplacement inspiré d’Allegri, relançant totalement une Juve qui n’était pas au mieux. La suite, c’est un pion décisif de Paulo Dybala quelques secondes plus tard, et une Vieille Dame invitée à continuer son chemin en quarts. «assist» , ne s’est pas trompé le technicien italien en conférence de presse.D’où l’interrogation : parfois relégué au second plan par De Sciglio – qui menace de nouveau puisqu'il en a visiblement terminé avec ses pépins physiques apparus en septembre –, voire par Andrea Barzagli ou Sturaro – cependant derrière hiérarchiquement cette saison au poste de latéral –, Lichtsteiner peut-il espérer une place dans le onze face au Real Madrid et sa monstrueuse puissance offensive ? À moins de s’immiscer dans le cerveau de Massimiliano, difficile de trancher. «» , a donné comme seul indice le tacticien en février.D’un côté, la présence de Barzagli offre, sur le papier en tout cas, davantage de garantie défensive. Surtout si une défense à trois est alignée (tout en sachant que ce schéma laisse la possibilité à Lichtsteiner de monter d’un cran, comme contre Milan samedi), comme c’est souvent le cas quand Andrea est là (il n’a joué sur le flanc droit qu’à quatre reprises cette saison). De l’autre, l'Helvète a montré en l’espace de vingt minutes contre lestout ce qu’il pouvait apporter. La troisième option, qui s’appelle De Sciglio donc, reste cependant la plus probable, lui qui n’a pas démarré ce week-end contre Milan, mais qui demeure le préféré du chef.Mais puisqu'il en est question, imaginons le revenant comme choix numéro un face aux Madrilènes. Cristiano Ronaldo , meilleur buteur de l’épreuve (douze buts en huit rencontres) et en chaleur en ce moment, en ferait-il sa chose ? Pas forcément. Tout simplement parce que le Portugais ne se trouvera sans doute pas spécifiquement dans sa zone. Cette saison, encore plus que la précédente, CR7 fait son taf en position d’avant-centre. Séduit par son système à deux devant (qui a parfaitement fonctionné en huitièmes de finale retour contre le Paris Saint-Germain), Zinédine Zidane l’a ainsi placé à 26 reprises toutes compétitions confondues dans la peau d’un avant-centre (pour 27 caramels et quatre passes décisives) contre neuf en tant qu’ailier gauche (pour dixet trois). En revanche, le double Z sait pertinemment qu’il faudra faire attention au Stephan localisé dans un couloir où Marcelo évolue très haut (ce qui devrait le pousser à dégainer son 4-4-2 qui bloque plus efficacement les côtés). Que l’arrière droit joue dès la première minute ou entre en cours de match, d’ailleurs.