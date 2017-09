Lichtsteiner et Pjaca pas inscrits par le Juve en C1

AD

La reprise de la ligue des Champions approche à grands pas, et les équipes qualifiées sont en train de mobiliser leurs troupes.Manque de pot pour Marko Pjaca et Stefan Lichtsteiner, la Vieille Dame a l'intention de faire sans eux et ne les a pas inscrit sur la liste des 23 joueurs qui participeront aux phases de poules de la coupe aux grandes oreilles. Et si cette décision semble logique pour Pjaca qui se remet encore d'une rupture des ligaments croisés, elle représente un sacré coup dur pour le Suisse qui était déjà absent de la liste la saison dernière. Pas du genre à pleurnicher, Lichtsteiner a posté un message sur son compte Instagram pour dire qu'il était déçu mais qu'il restait combattif.Rendez-vous pour les matchs à élimination directe ?