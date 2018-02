Licenciement imminent pour Conte ?

53

Cette fois, le divorce semble consommé entre Antonio Conte et Chelsea Humiliés à domicile contre Bournemouth (0-3), puis à Watford (4-1), lespointent à la quatrième place en championnat, à 19 points de Manchester City , et ne comptent plus qu'une petite unité d'avance sur Tottenham ... Déjà en froid avec sa direction, Conte doit maintenant faire face au mécontentement de ses joueurs, et notamment de ses joueurs cadres, peut-on lire dans leEn cause, des séances d'entraînement jugées trop physiques et un comportement parfois lunatique du tacticien italien... Antonio Conte aurait décrété une période de repos de trois jours, histoire de remettre les idées en place à l'ensemble de ses joueurs. Pas sûr que cela suffise à ramener l'enthousiasme et les résultats à Stamford Bridge...Bref, rien de très encourageant deux semaines avant d'affronter le Barça en huitième de finale de la Ligue des champions. L'avenir de Conte s'écrira quoi qu'il arrive loin du banc des: s'il n'est pas écarté d'ici là, il quittera Chelsea à la fin de la saison. En Espagne , le journalcroit savoir que Luis Enrique serait déjà en train de négocier son arrivée à Londres.Luis Enrique qui aurait déclaré à la direction desqu'il ne signerait que si cette dernière lui offrait Luis Suárez en cadeau de bienvenue.