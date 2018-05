Libéré par le Zénith, Mancini a le champ libre vers la sélection d'Italie

5

Zénith and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at ZénithMore details: https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/nuqRRBmgTN — FC Zénith in English (@fczenit_en) 13 mai 2018

SB

Le Zénith Saint-Pétersbourg a officialisé ce dimanche le départ de son technicien italien. Le club russe et le coach se sont séparés d'un commun accord, sans compensation financière. Et pour cause, Roberto Mancini devrait bientôt s'installer sur le banc de laSelon la, Mancini a accepté cette semaine la proposition de la Fédération italienne pour devenir le nouveau sélectionneur de la, sur la base d'un contrat de deux ans et d'un salaire de deux millions d'euros par an. Il succèderait à Luigi Di Biagio, intérimaire depuis l'élimination de l' Italie dans la course du Mondial.En fait, Mancini voulait juste quitter le pays au plus vite. Passer le mois de juin en Russie aurait été un fardeau trop dur à supporter en tant qu'Italien.