Liam Gallagher : « Quand le gars s'est mis à chanter, bon... »

« Ce n'est pas pour moi, ce genre de températures. J'ai besoin d'un peu de fraîcheur. On ne peut pas être rock'n'roll, lorsqu'il fait trop chaud, tu vois ce que je veux dire ? Tu passes ton temps à suer, c'est pas cool. » Enfoncé dans une banquette de salle de restaurant parisien, Liam Gallagher souffre sous la canicule. Alors, à l'heure du goûter, la moitié d'Oasis tourne à l'Évian. Ce qui n'empêche pas le fan de Manchester City de distribuer quelques baffes. À son frère, bien sûr, mais aussi à Pep Guardiola et l'équipe d'Angleterre, entre autres. « Ça fait deux nuits que je ne dors pas à cause de la canicule, putain. Mais on ne doit pas se plaindre. On est à la fois en vie et beaux. En revanche, il faudrait que la saison de foot reprenne. » Au fait : Liam Gallagher porte un coupe-vent.

10

« Je suis content que dans ces moments-là, les gens se tournent vers la musique. »

France-Angleterre, Don't look back in anger

« Je me suis remis à écouter les Sex Pistols et les premiers albums des Happy Mondays. »

« Pep a fait une erreur en se débarrassant de Joe Hart trop tôt. Il s'est tiré une balle dans le pied. »

« J'adorais voir Zabaleta courir sur son aile comme un taré. »

Propos recueillis par Mathias Edwards

As you were, le premier album en solo de Liam Gallagher, sortira le 6 octobre 2017.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui, bien sûr. J'étais au courant que quelque chose se préparait. Donc j'ai regardé ça, et, comment dire... L'intention était bonne, mais ce n'est pas la meilleure version que j'ai entendue. L'interprétation n'était pas terrible. «» Mais encore une fois, le geste était sympa.J'ai eu des sueurs froides, j'ai été obligé d'éteindre la télé. J'ai attendu que ce soit terminé, et j'ai maté le match.Je n'emploierais pas le mot «» . Disons que j'étais heureux que les gens trouvent dans cette chanson un peu d'inspiration, tu vois ce que je veux dire ? Je suis content que dans ces moments-là, les gens se tournent vers la musique, plutôt que vers ces putains de politiciens.Non, parce que les Français sont des gens cools, qui connaissent la musique. Franchement, c'était sympa. C'est juste que quand le gars s'est mis a chanter, bon...Sympa. J'espère qu'ils auront de beaux enfants ensemble.S'il veut venir, il est évidemment le bienvenu. En revanche, il faudra qu'il laisse sa guitare chez lui. Qu'il se contente de taper dans ses mains et de boire une bière.N'importe quoi, les militaires sont tout le temps bourrés. Si j'étais dans l'armée, je serais bourré du soir au matin, ça vaudrait mieux que d'aller combattre dans des guerres qui me regardent pas.Les Sex Pistols. Je n'écoute rien de récent, il n'y a rien qui m'emballe. Il y a plein de gens qui écoutent des nouveautés pour que la musique continue à vivre, mais si elle ne me plaît pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc je me suis remis à écouter les Sex Pistols et les premiers albums des Happy Mondays. Ce genre de trucs.On a acheté un mec de Monaco , c'est ça ?Il est bon, lui. Je l'ai vu jouer quand on a rencontré Monaco en Ligue des champions, toute l'équipe était bonne. Ils m'ont putain d'impressionné. Quelle équipe ! Avec ce Mbappé, qui a joué pour la France contre nous. Vous avez bien joué, d'ailleurs, c'était un bon match.Non, pas vraiment. C'est une putain de bonne équipe. Et puis personne ne pense vraiment que City est capable de gagner la Ligue des champions. En vrai, je pense que seuls les fans de City ont été surpris.J'en sais rien, mec. Il y a de bons joueurs, mais putain, je sais pas. Harry Kane est super, DeleAlli aussi. Mais je suis pas un grand fan de l'équipe d' Angleterre . Je suis plutôt pour l' Irlande , le pays de mes parents. Quand l'Angleterre perd, je ne suis pas plus triste que ça. Parce qu'ils méritent de perdre de temps en temps, ce sont des putains de fainéants.Le gars de Dortmund ? On en a déjà plein des comme lui, non ? Le plus important, c'est qu'on ait pris un nouveau gardienPep a fait une erreur en se débarrassant de Joe Hart trop tôt. Il s'est tiré une balle dans le pied. Ce n'était pas le meilleur gardien, mais il aurait dû le garder une saison de plus, surtout avec la blessure de Kompany. Avec ces deux-là en moins, on manquait de leadership en défense. Le truc, c'est qu'il faut absolument gagner le titre la saison prochaine, on ne peut pas le laisser à Chelsea . Si on ne gagne pas un trophée majeur, Pep ne pourra pas rester.Non, on a dépassé ce stade. Maintenant qu'on a tout cet argent, on est dans la «» . On doit gagner le championnat. Et on doit réussir en Ligue des champions, putain. On a toujours l'impression qu'on y va en boitant, alors qu'on doit prendre le truc à bras-le-corps. Mais je préfère la Premier League à la Ligue des champions, sans hésiter. L' Angleterre n'est pas un pays de Ligue des champions, j'ai l'impression.Je le pense, oui. Je ne regarde pas trop les autres championnats, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont que deux ou trois bonnes équipes. En Angleterre , six ou sept équipes peuvent être championnes. C'est une compétition très difficile.J'en sais rien. Manchester City a une marge de progression en Ligue des champions. Mais avec tout le pognon qu'on dépense, on devrait la gagner, putain.La saison dernière, la défense était nulle. Et au milieu de terrain, à chaque fois que je l'ai vu jouer, De Bruyne avait l'air cramé. Mais avec Jesus et Agüero devant, je pense qu'on peut faire des dégâts, mec. Avec en plus Sané et l'autre, qui est vraiment bon à gauche. Sterling, ouais.Il vient d'où, lui ?J'adore Zabaleta. C'était un putain de bon joueur. Mais je crois qu'il a perdu ses jambes, tu vois ce que je veux dire ? N'empêche qu'on aurait pu le garder un an de plus, son expérience est précieuse. J'adorais le voir courir sur son aile comme un taré. Quant à Sagna, ça va, il est correct. Il fait le job.Non. Je suis bien devant ma télé, maintenant.Non. Je suis né en 1972. Et je peux te dire que dans les années 1970 et 1980, Manchester City était vraiment une équipe de merde. Je suis donc bien content qu'on se soit fait racheter. Je suis bien content qu'on soit un «» .Jesus. J'aime Jesus. Il est génial, putain. Je l'adore. Dans le futur, il fera peur aux gens. Il me fait un peu penser à Ronaldo , parce qu'il tente souvent sa chance. Et je déteste les branleurs qui ne tentent pas leur chance. Et il est agressif.Presque aussi cool que le mien. Pas tout à fait, mais presque.