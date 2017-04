Lewandowski sera là au match retour

0

Il avait manqué très fort au Bayern Munich hier soir, mais Bebert Lewandowski devrait être là pour le match retour.C'est du moins ce qu'a juré Karl-Heinz Rummenigge , président du club allemand, face à la presse. Un tonitruant «» plus tard, et tout le monde était rassuré. Blessé à l'épaule depuis quelque temps, le Polonais avait failli jouer mercredi, mais le staff médical préférait rester prudent. L'enthousiasme de Rummenigge a toutefois été nuancé par Carlo Ancelotti , qui a déclaré à propos de Lewandowski et de Hummels : «En plus de jouer, Robert Lewandowski aura une autre mission la semaine prochaine : réaliser un exploit et qualifier son club sur la pelouse du Real. Rien que ça.