Lewandowski pour le plaisir

Auteur d'un coup franc splendide, Robert Lewandowski, bientôt papa, offre une victoire pour du beurre au Bayern Munich, qui aura bien maîtrisé sa rencontre face au leader de sa poule, l'Atlético de Madrid.

Bayern Munich 1-0 Atlético de Madrid

La merveille de Robert

Arjen ce truqueur

Un match dans le match. Une guerre mentale dont l’arbitrage français est pour une fois sorti un peu plus fort. Acteur principal mais brillant d’un match sans enjeu qui n’a toutefois rien eu d’amical, Clément Turpin a eu affaire à Arjen Robben . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme qui sévit au quotidien sur les pelouses de Ligue 1 est peut-être le seul homme à ne pas se faire avoir par les spéciales du Batave. Sermonné à d’innombrables reprises par le gaucher encore plus simulateur que d’habitude ce mardi, Clément Turpin lui a accordé une seule faute, logique, après un découpage en règle de Lucas Hernandez . Tout aussi appliqués, les joueurs de Carlo Ancelotti ont livré une prestation maîtrisée suffisante pour remporter cette rencontre sans enjeu. Sur un coup de sifflet décisif de l’arbitre du soir, évidemment.Le coup franc est logique. À l’entrée de la surface, après une petite demi-heure d’observation et un peu de souffrance, les Bavarois regardent Robert Lewandowski prendre deux petits pas d’élan. Le reste est tout simplement parfait. Oblak, qui voit le ballon nettoyer sa lucarne, peut confirmer. Et faire la gueule. Car si Douglas Costa vient, quelques minutes auparavant, d’allumer une première mèche que le portier madrilène a brillamment repoussé, l’ Atlético a laissé passer sa chance en début de rencontre. Héros du match aller, Carrasco se retrouve deux fois en position de marquer face à Neuer, mais tire sur le portier allemand à deux reprises. Privés de ballons par la machine bavaroise après l’ouverture du score, les hommes de Simeone n’ont que les coups francs pour espérer. Ils s’en procurent deux intéressants. Les deux sont mal bottés. Lel’a compris : son bloc a beau être quasi imperméable, la mission s’annonce sacrément compliquée.Discret, Antoine Griezmann se frotte les mains au retour des vestiaires. Pas pour savourer quoi que ce soit, mais juste parce qu’il caille sévère à Munich. Pour se réchauffer, Godín et Thiago se mettent un coup de tête involontaire, tandis que d’autres multiplient les taquets, histoire de garder leurs corps au chaud. Moins intense, le second acte est le moment choisi par Arjen Robben pour essayer de gratter quelques penaltys, tandis que Simeone tente d’inverser les dynamiques en faisant entrer Correa, Gameiro, puis Partey. En vain. L’ Atlético est battu, mais premier. Et cette deuxième confrontation entre ces deux belles équipes pourrait bien ne pas être la dernière. Robben, lui, espère juste que Clément Turpin n’arbitrera pas de quarts ou de demies.