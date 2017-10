Lewandowski passe sa soutenance de mémoire

JB

Buteur de la nation le samedi, universitaire le lundi.Le job effectué et La Pologne qualifiée, le Danemark en barrages, la Slovaquie en stand-by">la qualification pour le mondial acquise avec la sélection de Pologne Robert Lewandowski s'est adonné à une autre discipline ce lundi. L'artificier du Bayern était attendu à l'École supérieure de l'éducation dans le sport de Varsovie, pour soutenir son mémoire de licence en entraînement et management de sport, comme l'indique l'AFP.Le petit Robert s'était mis sur son 31 pour présenter son travail, intitulé, et qui raconte en fait son propre parcours, de son enfance à Varsovie jusqu'aux frissons de la Ligue des champions. Un examen passé avec succès, devant un jury dont l'impartialité est à interroger : les membres de ce dernier s'étaient habillés aux couleurs despour fêter la victoire cruciale face au Monténégro (4-2). L'ambiance ne devait pas être trop pesante, et Lewandowski est reparti avec la note maximale.Vivement que Nasri passe à La Sorbonne !