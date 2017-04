Leverkusen coule à domicile

0

Bayer Leverkusen 1-4 Schalke 04

Soirée difficile pour le public de la BayArena.Les supporters de Leverkusen ont en effet vu leur équipe se faire broyer à domicile par Schalke 04 . Après un peu plus d'un quart d'heure, le score était déjà de 3-0 en faveur des visiteurs ! Burgstaller a ouvert les débats après un superbe boulot de Goretzka, lancé dans la profondeur, avant de voir Höwedes l'imiter d'une tête gagnante sur corner et Schöpf élargir le score en bon opportuniste.Au retour des vestiaires, Burgstaller s'est offert un doublé en reprenant un coup franc de Schöpf, auteur de deux passes décisives, mais le Bayer a tout de même trouvé la force pour sauver l'honneur par l'inévitable Kießling d'une tête plongeante arrachée.Avec cette victoire plus que convaincante, Schalke prend la huitième place et cinq points d'avance sur son adversaire du jour, douzième. Cela ne lui offrira pas l'Europe, hélas.