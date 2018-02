Levante renvoie le Real chez le docteur

Levante UD (4-3-3) : Olazábal - Coke, Rober, Postigo, Luna - Lukić, Doukouré, Lerma (Roger, 68e) - Morales (C), Boateng (Jason, 60e), Ivi (Pazzini, 77e). Entraîneur : Juan Ramón Muñiz.

Real Madrid (4-3-3) : Keylor Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos (C), Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos - Bale (Isco, 65e), Benzema, Cristiano Ronaldo (Asensio, 82e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Une semaine après avoir réalisé la prestation la plus aboutie de sa saison à Valence, le Real Madrid est retombé dans ses travers... à Valence.C’est que de Mestalla, antre dompté des troisièmes Chés (1-4), jusqu’à la Ciudad de Valencia, forteresse en carton du dix-septième Levante (2-2), les protégés de Zidane ont dévoilé leurs deux visages, tantôt rutilant, tantôt indolent. Autant dire qu’avec cette énième contre-performance et ses deux nouveaux points perdus, la Liga devient officiellement cause perdue pour le tenant du titre.Au coup d’envoi, l’équipe type du Real, emmenée par sa très chère BBC, sort pourtant les muscles face au modeste promu. Incisive à la récupération du cuir, mais hasardeuse à l’heure de conclure ses offensives, elle ne prend les commandes de la rencontre qu’à la suite d’une bévue de son portier, incapable de s’interposer sur un coup de tête de Ramos (11). Avec l’avantage en poche, lesse la jouent en père peinard, besogneux au pressing, prudents à la relance. Et inattentifs, également, sur un contre emmené par Morales, stoppé par Navas, mais conclu par Boateng.Le retour au contact de Levante juste avant la pause ne ravive pas les velléités madrilènes. Le trop seul Modrić, au four, au moulin et plus encore, ne peut réveiller des coéquipiers à la vigilance discutable. Comme lorsque Morales, sur un corner, enclenche une contre-attaque que Keylor Navas envoie en corner d’une parade du crâne. Finalement, c’est l'entrant Isco , servi en retrait par un Benzema toujours aussi joueur, mais jamais buteur, qui pense offrir les trois points au Real.Mais il n’en sera rien, le « Pazzo » Pazzini rendant le point du nul, comme à l’aller, à un Levante qui rappelle au PSG toutes les carences