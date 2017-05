Levante offre l'abonnement à ses plus fidèles socios

0

MR

Trop heureux quand tu as un kebab gratuit parce que tu as dix tampons sur ta carte de fidélité ?Eh bien, les supporters de Levante, eux, viennent de gratter un abonnement gratis grâce à leur soutien indéfectible. Depuis leur victoire face à Oviedo samedi dernier (1-0), le club valencian a assuré sa promotion en Liga, six journée avant la fin du championnat et un seulement après avoir quitté l'élite espagnole. Et pour remercier un public qui a continué d'apporter son soutien en D2, les dirigeants ont décidé d'offrir l'abonnement à certains. C'est ainsi que les supporters qui ont pointé à au moins 18 matchs sur les 21 rencontres à domicile seront invités par le président Quico Catalan pour la saison prochaine. Soit 12 500 personnes, tout de même !De quoi donner des idées au PS pour remercier le million de personnes qui a voté pour Hamon le week-end dernier.