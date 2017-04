Létang, directeur sportif du RC Lens ?

0

Et si Olivier Létang revenait en Ligue 1 l'année prochaine ?L'ancien directeur sportif du PSG a démissionné ce week-end et chercherait une nouvelle destination. Selon, le Manceau discute depuis plusieurs mois avec le club nordiste. Un projet qui semble plaire à Létang, il prendrait les rênes d'un club toujours en course pour la montée (3de Ligue 2 à cinq journées de la fin). Et c'est un des actionnaires, Ignacio Aguillo, qui semble être convaincu par l'arrivée de Létang. Aguillo, administrateur de l'Atlético de Madrid, détient en effet des parts de la société Solférino, et donc du RC Lens. Ce dernier voudrait se séparer de l'actuel directeur sportif Jocelyn Blanchard , en poste depuis 2013.Il est venu Létang d'écouter Les Corons pour Olivier.