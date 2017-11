Les violences du Clasico tunisien laissent des traces

LG

Le match de la honte.Letunisien entre l’Etoile du Sahel (ESS) et le leader de l’Espérance Tunis (EST), qui s'est déroulé ce dimanche, a finalement accouché d’un décevant match nul (0-0) et de violences, sur et en dehors du terrain. L’arbitre de la rencontre, Amir Ayadi, par ailleurs soupçonné d’être le gendre d’un dirigeant de l’EST, a lancé les hostilités en expulsant pas moins de trois joueurs dans le temps additionnel, dont deux à l’encontre de l’ESS. S’en sont suivies plusieurs bastons générales entre joueurs, à peine réprimandées par le trio arbitral, avant que le coup de sifflet final ne retentisse dans la confusion et le désordre des tribunes.Des affrontements entre joueurs et des tentatives d’agressions sur les arbitres ont ensuite secoué le retour aux vestiaires. Selon les médias locaux, la Ligue Tunisienne (LNFP) devrait étudier dès ce mardi les différents rapports sur le match, et sanctionner les deux clubs tunisiens. En attendant, le président des Étoilés, Ridha Charfeddine, a déjà indiqué qu’il démissionnait de son poste à la suite des faits «» qu'ont commis les joueurs et les supporters de l'actuel cinquième du championnat.Une belle publicité pour la Ligue 1 tunisienne.