Les violences au stade sont en baisse

On dirait que les campagnes de la LFP pour aseptiser les stades commencent à porter leurs fruits.Réunis à Lyon pour faire le bilan sécuritaire à la mi-saison, les policiers dits «» ont pu observer une baisse des violences au stade et autour de celui-ci. Depuis le début de la saison, on dénombre 388 arrestations, soit dix-sept interpellations par journée en moyenne. L'année dernière, le chiffre montait à 772 sur l’ensemble de la saison, ce qui équivalait alors à vingt interpellations par journée, comme le rapporte la chaîne LCI.Évidemment, cette baisse est à mettre en partie sur le compte de l'état d'urgence, qui a permis de faciliter les interdictions de déplacement. Mais pour le chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), Antoine Boutonnet, la diminution des incidents est «» , explique-t-il au micro de LCI. Au point que l'on s'autorise désormais à parler de situation «» .Si les chiffres sont encourageants, force est de constater qu'ils n'empêchent pas le ridicule de certaines interdictions de déplacement