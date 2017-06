3 - Gianluigi Buffon est le 3e plus vieux joueur à disputer une finale de C1 (39 ans & 4 mois) après Dino Zoff & Edwin van der Sar. Vétéran. pic.twitter.com/qfraiAGJfX — OptaJean (@OptaJean) 3 juin 2017

30 - Juventus' starting XI (30y 336d) is the second oldest named in a Champions League final after Milan in 2006/07 (31y 35d). Experience. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 juin 2017

Il paraît que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs soupes.Le potagedevrait donc être excellent si l'on s'en tient à cet adage. Car la composition que la Juve présente ce samedi face au Real en finale de Ligue des Champions quelques faits notables en terme de longévité. À 39 ans et quatre mois, Gigi Buffon devient le troisième joueur le plus âgé à disputer une finale de C1, derrière ses homologues Dino Zoff et Edwin van der Sar.Mais c'est toute l'équipe qui peut faire valoir son expérience. Ce onze aligné par Allegri est le deuxième équipe la plus âgée à ce niveau de la compétition avec une moyenne d'âge de 30 ans et 336 jours, derrière celui du Milan AC en 2007 (31 ans et 35 jours).