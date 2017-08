Les Verts rejoignent Monaco, Nice se remet au niveau

Saint-Étienne qui claque Amiens (3-0), Wesley Sneijder qui avale sa première victoire en Ligue 1, Ranieri qui gratte ses premiers points et Dijon qui remonte le Stade rennais (2-2). C'était la troisième journée de Ligue 1, et c'était vraiment pas mal.

Par Robin Richardot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Rennais pensaient avoir le match en main. Tout avait bien commencé avec un centre coupé au premier poteau par Firmin Mubele. Mieux, les Bretons se sont même dits qu'ils avaient la chance avec eux. Au retour des vestiaires, le Congolais tente alors un centre qui lobe Reynet et finit au fond des filets. Trop beau, trop tôt. Kwon aura donc sonné la révolte dijonnaise de la tête. Les visiteurs ne lâchent rien et finissent finalement par obtenir un penalty en toute fin de match, converti par Tavares. Un classique du Stade rennais.La feuille de match à peine divulguée, les supporters de l’Allianz Arena savent qu’ils vont passer un bon moment. Pas tellement parce qu’ils vont voir Christophe Jallet exceptionnellement se démener sur le côté gauche, mais bien parce qu’ils vont observer la première titularisation en Ligue 1 de Wesley Sneijder . Dans l’autre camp, Johnsson, une semaine après s’être tapé le premier but de Neymar , se dit qu’il n’a vraiment pas de bol. Pourtant, c’est Alassane Pléa , bien connu des gardiens de Ligue 1, qui va ajuster en premier le portier de Guingamp , juste avant la pause. De quoi permettre aux Niçois de se lâcher, laissant Rémi Walter alourdir logiquement le score. Les Niçois se rassurent avant le retour contre Naples et Sneijder a pu se dégourdir les jambes et rejouer avec son pote Balotelli. Bref, une soirée réussie.Le Racing se remet doucement de ses émotions. Après son match fou contre le LOSC de Bielsa, Strasbourg pensait à nouveau réaliser un beau coup à Montpellier . Plein d’envie, le promu ouvre la marque grâce à Saadi qui coupe un centre de Sacko. Les Strasbourgeois se contentent alors de préserver cette précieuse avance, mais vont finalement craquer sur un but de Daniel Congré. Les visiteurs prennent même un deuxième but dans la foulée, mais Sio est injustement signalé hors jeu. Les Alsaciens ont eu chaud, mais accroche un bon nul à la Mosson.La planète Ligue 1 s’extasiait de l’arrivée de Claudio Ranieri sur le banc nantais. Oui, mais voilà, Nantes n’avait toujours pas marqué. Et surtout, n’avait toujours pas gagné cette saison. La mission s’annonçait d’ailleurs compliquée pour les Canaris, réduits à dix pendant une heure de jeu, à la suite du carton rouge d’Awaziem. Et pourtant, au courage, les hommes de Ranieri sont allés chercher leurs premiers points de la saison, grâce à un petit but de Sala. C’est laborieux, mais Waldemar Kita s’en contentera sûrement.Diony n’a pas marqué, ni offert de passe décisive. Mais le nouvel attaquant de Saint-Étienne a en partie offert la victoire à son équipe en finissant à terre. Une première fois de manière un peu exagérée, une autre à cause du gardien amiénois. Résultat, deux penaltys convertis par Bamba et Dabo. Paradoxalement, ce sont donc les Amiénois qui font plus le jeu. Le promu aurait même pu inscrire le but de la journée, mais la superbe reprise de Ndombele est venu s’écraser sur le poteau de Ruffier. Manque de pot, Dabo claque finalement un doublé et tue tout suspense. Plus rien n’arrête les hommes d’Óscar García. D’ailleurs, la dernière fois que Sainté avait enchaîné trois victoires en début de saison, l’ ASSE avait fini champion de France . Tremble, Paris Saint-Germain.