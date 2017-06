Les Verts pensent à Renard pour succéder à Galtier

TP

Boum.Les dirigeants de l'ASSE pensent à Hervé Renard comme successeur potentiel de Christophe Galtier sur le banc. Ils ont pris directement contact avec le coach savoyard qui n'a jamais caché son amour pour les Verts et son ambition de les entraîner un jour. Sa situation est en plus compliquée avec le Maroc. Son contrat court jusqu'en 2022, mais son conflit avec Hakim Zyech, l'attaquant de l'Ajax, qui vient carrément de refuser de venir en sélection, pourrait faciliter un départ.Renard serait la nouvelle priorité de Roland Romeyer, mais d'autres noms sont évoqués avec insistance. Si Fabio Celestini, l'entraîneur de Lausanne, aurait décliné la proposition des Verts selon les médias suisses, Bernard Caiazzo rêve toujours d'attirer Patrick Vieira , mais les prétentions salariales de l'entraîneur du New York City FC risquent d'être un peu trop élevées.Renard pourrait donc être la bonne solution pour ne pas se faire plumer.