Les Verts dégueulassent leur vestiaire

Visiblement, les Verts ont laissé leurs bonnes manières dans la Loire et du coup un sacré bazar dans le vestiaire du Stadium Lille Métropole. Après leur qualification (1-4) contre le club de CFA de l'Iris Croix, les Stéphanois ont laissé un petit souvenir aux responsables du stade. Après leur qualification ce dimanche en Coupe de France (1-4) contre le club de CFA de l'Iris Croix, les Stéphanois ont déclenché la colère des responsables du stade.» , pouvait-on lire sur le Twitter du Stadium, dans un message désormais supprimé dans lequel on pouvait voir les dégâts de la tornade verte.Vu la joie qui a semblé habiter les joueurs de l' ASSE après leur victoire contre une CFA, on n'imagine pas dans quel état sera le vestiaire de l'Abbé-Deschamps en cas du succès des Verts en seizièmes de finale.