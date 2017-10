Les ultras toulousains enfoncent Bernard Joannin

Communiqué du groupe à l'approche de #TFCASC. + d'infos sur les actions que nous mènerons autour de ce match dans les prochains jours. pic.twitter.com/8cPT65xqSZ — Indians Tolosa (@Indians_Tolosa) 11 octobre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ultras pas contents.Le groupe principal d’ultras du Toulouse FC , les Indians Tolosa, a déclaré, via un communiqué, son intention d’exprimer sa colère, à la suite des accusations contre les supporters lillois par le président d’Amiens, Bernard Joannin . Celui-ci avait, à chaud, accusé les ultras lillois d’avoir exercé une trop grosse pression sur la barrière du parcage visiteurs, qui se serait effondrée en conséquence.Selon les Indians Tolosa, cette accusation serait une «» aux ultras lillois, et de donner une image négative et violente aux ultras en général. Les supporters du Téfécé pointent du doigt le mauvais entretien du stade de la Licorne, stade vieux d’une vingtaine d’années, mais particulièrement vétuste, comme seule cause de l’accident, et dénoncent «» de «» du stade d’ Amiens Le groupe de supporters a donc décidé d’agir contre «» en manifestant sa colère lors de la réception d’ Amiens ce samedi pour que «» sur l’incident de la barrière effondrée.Et comme les Toulousains ne perdent pas le nord, ils en ont profité pour remettre en cause la «» du petit voisin Luzenac, interdit de Ligue 2 pour un stade jugé vétuste, alors qu’ Amiens a réussi à monter du National à la Ligue 1 sans souci.