Les ultras souhaitent revenir aux tribunes debout

Debout, comme des vrais mecs. L’incident de la barrière effondrée à Amiens n’est certainement pas étranger à cette doléance des groupes utlras. Réunis samedi pour une assemblée générale des ultras de France , à Paris, les groupes ultras se sont entendus pour réclamer le retour des tribunes debout aux instances du football français.Critiqués pour rendre les matchs et les célébrations de but plus dangereux, les sièges pourraient également être retirés pour un objectif numérique : «» , abonde ainsi le porte-parole de la Brigade Loire du FC Nantes , Romain, pour RMC Sports.Une idée qui fait son trou un peu partout en Europe, puisque le rail seats vient de faire son apparition en Angleterre.